強風、暴雨突襲 印度宗教集會場地倒塌 釀14死60多人傷

2019-06-24 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕週日（23日）在印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的巴爾梅爾（Barmer）地區，一場千人以上參加的宗教集會，卻因為強風與暴雨吹垮鐵架帳篷，導致發生14人死60多人傷的悲劇。

根據《印度時報》報導，週日在賈索爾村（Jasol）舉辦的佈道大會，卻因為強風吹垮鐵架帳篷，壓在坐在底下的信徒。警方初步認為，因為帳篷倒塌讓電纜垂落到濕透的地面上，導致大多數受害者是觸電而亡，帳篷倒塌也引發信徒失控逃出，引起人群踩踏，造成更多人受傷。

拉賈斯坦邦首席部長艾索克·格洛特（Ashok Gehlot）已經宣布，向巴爾梅爾意外事件中喪生的人，提供50萬盧比（約台幣22萬2千元）的補償金給家屬，受傷者每個人則有2萬（約台幣8千8百元）的補償金。印度總理莫迪（Modi）則在推特上，表示對喪生者及其家屬的哀痛與安慰。

Collapse of a ‘Pandaal’ in Rajasthan’s Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi — PMO India （@PMOIndia） 2019年6月23日

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