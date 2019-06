強風、暴雨突襲 印度宗教集會場地倒塌 釀14死60多人傷

2019-06-24 11:02

〔即時新聞/綜合報導〕週日(23日)在印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)的巴爾梅爾(Barmer)地區,一場千人以上參加的宗教集會,卻因為強風與暴雨吹垮鐵架帳篷,導致發生14人死60多人傷的悲劇。

根據《印度時報》報導,週日在賈索爾村(Jasol)舉辦的佈道大會,卻因為強風吹垮鐵架帳篷,壓在坐在底下的信徒。警方初步認為,因為帳篷倒塌讓電纜垂落到濕透的地面上,導致大多數受害者是觸電而亡,帳篷倒塌也引發信徒失控逃出,引起人群踩踏,造成更多人受傷。

拉賈斯坦邦首席部長艾索克·格洛特(Ashok Gehlot)已經宣布,向巴爾梅爾意外事件中喪生的人,提供50萬盧比(約台幣22萬2千元)的補償金給家屬,受傷者每個人則有2萬(約台幣8千8百元)的補償金。印度總理莫迪(Modi)則在推特上,表示對喪生者及其家屬的哀痛與安慰。

Collapse of a ‘Pandaal’ in Rajasthan’s Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi