看診遭醫師強吻臉頰 正妹網紅：常發性感照不代表我隨便

馬來西亞正妹網紅林淑芬20日就診時突遭醫師親吻臉頰，嚇得她在臉書「林淑芬2.0」發文表示，不管你是否是粉絲，這種行為完全是性騷擾，會造成心理陰影，並強調，「我常發性感照不代表我是隨便的女生」。（翻攝自林淑芬IG「0_shufen」）
〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞正妹網紅林淑芬20日就診時突遭醫師親吻臉頰，嚇得她在臉書「林淑芬2.0」發文表示，不管你是否是粉絲，這種行為完全是性騷擾，會造成心理陰影，並強調，「我常發性感照不代表我是隨便的女生」。
林淑芬發文指出，20日她去就診時，她看病多次的醫師竟趁護士離開診間空檔，突親吻她的臉頰，讓她當下錯愕、害怕又不可置信，事後也質疑對方性騷擾，經歷這起自認「三小遭遇」的事件後，她自覺表示，希望粉絲不要打擾她的私生活。
林淑芬解釋，起初她為了不讓網路與現實生活被攪和，很少公布自己私生活內容，但隨著粉絲增加，現實與網路的界線變得模糊，讓她越來越害怕陌生人，不敢與任何人對上眼，要不是逼不得已真的不會出門。
她提醒，「不管你是誰，是不是粉絲，也都不能這樣做，這樣完完全全是性騷擾，會造成我的心理陰影」、「我的IG只是個掛名的公眾人物，事實上我只是個小小市民，我真心不希望我的生活被打擾」。
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#我希望不管你們在什麼地方遇到我都不要接近我 我常發性感照不代表我是隨便的女生 一開始的我，希望網路生活和現實生活區分開來，不希望任何一方被影響，我很少發佈有關我私人生活的內容，就是不希望網路與現實被攪和。 但隨著粉絲增加，身邊的人或許會不小心看到網路上的我，也或許網路上的粉絲遇到現實生活的我，都希望你們可以不要打擾我的生活。 然而我也發現自己越來越害怕面對陌生人，不敢與任何人對上眼睛，社交恐懼症、人群恐懼症，要不是逼不得已真的不會出門 就在昨天，我去看醫生，結束檢查後護士離開看診室，突然我被醫生拉住親了臉頰，當下的我腦袋一片空白，我是多麼害怕又錯愕，我只想馬上離開現場，我不知道為什麼他會做出如此沒道德的事，他算是在這裡蠻有名的專科醫生，之前我給他看診好多次了，但之前都沒發生什麼不愉快的事，就這次我真的嚇到了。 在此慎重地提醒大家，不管你是誰，是不是粉絲，也都不能這樣做，這樣完完全全是性騷擾，會造成我的心理陰影。 也感謝大家的關心，這件事我處理方式真的很不好，希望如果你們遇到一定要舉報，我的IG上只是個掛名的公眾人物，事實上我只是個小小市民，我真心不希望我的生活不被打擾。 最後，我選擇不公開醫院和醫生名字不代表我已經原諒，如果之後我感覺依然很不爽還是會說出來的。 #缺德醫生 #醫者父母心根本是屁