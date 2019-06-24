看診遭醫師強吻臉頰 正妹網紅：常發性感照不代表我隨便

2019-06-24 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞正妹網紅林淑芬20日就診時突遭醫師親吻臉頰，嚇得她在臉書「林淑芬2.0」發文表示，不管你是否是粉絲，這種行為完全是性騷擾，會造成心理陰影，並強調，「我常發性感照不代表我是隨便的女生」。

林淑芬發文指出，20日她去就診時，她看病多次的醫師竟趁護士離開診間空檔，突親吻她的臉頰，讓她當下錯愕、害怕又不可置信，事後也質疑對方性騷擾，經歷這起自認「三小遭遇」的事件後，她自覺表示，希望粉絲不要打擾她的私生活。

林淑芬解釋，起初她為了不讓網路與現實生活被攪和，很少公布自己私生活內容，但隨著粉絲增加，現實與網路的界線變得模糊，讓她越來越害怕陌生人，不敢與任何人對上眼，要不是逼不得已真的不會出門。

她提醒，「不管你是誰，是不是粉絲，也都不能這樣做，這樣完完全全是性騷擾，會造成我的心理陰影」、「我的IG只是個掛名的公眾人物，事實上我只是個小小市民，我真心不希望我的生活被打擾」。

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