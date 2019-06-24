伊斯坦堡巿長重選再吞敗 恐侵蝕艾爾段執政根基

2019-06-24 03:00

〔中央社〕土耳其總統艾爾段的執政黨輸掉資源豐厚第一大城伊斯坦堡巿長寶座，諸多親政府基金會和宗教團體恐因補助斷炊而破產。分析認為，正義發展黨將因此流失鐵票，開始步上衰敗。

自2001年創黨至2018年間，正義發展黨（AKP）只在2015年6月7日那場大國民議會改選中未能過半，但仍是國會最大黨。當時已是總統的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）後來解散國會、重新選舉，讓AKP再度過半。

一個戰無不勝的政黨，現在卻於3個月內在超級戰區伊斯坦堡連敗兩場，情何以堪？

土耳其資深記者、政治評論家翁魯（Unsal Unlu）表示，AKP「不習慣失敗」。但是3月31日選後發生的事背離民主常軌，民眾對於只當了大約20天就被取消資格的短命巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）所受不公道遭遇全看在眼裡，這讓他在「下半場」比賽中贏面大增，「天平指針早就往他那邊傾斜」。

土耳其正逢多事之秋，除須奮戰經濟衰退、在敘利亞議題上爭取主導權，更要力圖平衡對美國和對俄羅斯的關係。艾爾段欽點的伊斯坦堡巿長候選人、63歲前總理尤迪倫（Binali Yildirim）此刻再度吞敗，讓艾爾段陷入更加難堪境地，這對他的影響力而言是一記重擊。

翁魯告訴中央社記者：「再度敗選無疑會讓AKP非常難受。我相信，艾爾段一定極度後悔作出重選的決定。」

49歲的伊瑪莫魯今天之所以能夠拿下較上次選舉更多選票而再度致勝，一方面出自於最高選舉委員會（YSK）的重選決定幫他塑造出勝者和被害人形象，同時，他具包容性的選戰策略及庫德族選民的支持，也都是關鍵。

紐約市立大學布魯克林學院助理教授、土耳其事務專家費希曼（Louis Fishman）在以色列「國土報」（Haaretz）撰文指出，伊瑪莫魯說話語調溫和，對諸多議題的觀點相對保守且具包容性。

費希曼認為，伊瑪莫魯有別於堅定擁護世俗化路線的典型共和人民黨（CHP）人，因此能夠吸引傳統上AKP的基層選民。這一點從伊瑪莫魯造勢集會中出現許多戴頭巾的婦女得到證明。

伊瑪莫魯同時獲庫德族選民支持。庫德人在伊斯坦堡約1050萬名合格選民中約佔15%，在這場近乎五五波拉鋸的選戰中展現關鍵力量。他們絕大部分支持親庫德族的左翼人民民主黨（HDP），也有保守派庫德人會支持立場中間偏右的AKP。

目前繫獄的HDP共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）18日發推文支持伊瑪莫魯，此舉顯然對為數眾多的伊斯坦堡追隨者發揮影響力。HDP在3個月內的兩場伊斯坦堡巿長選戰中都沒有推出自家候選人，選舉結果傳達出兩個訊息：一旦失去庫德人選票，CHP難以取勝，AKP必敗無疑。

這下AKP真的輸掉伊斯坦堡，美國有線電視視聞網（CNN）認為，總體而言，這意味用於補貼親政府媒體、企業、承包商和AKP所屬機構的資金與資源，也將付諸東流。而支持反對陣營的民眾則會將這場勝利視為國家命運的轉唳點。

翁魯表示：「政府那邊的人擔心的事就要發生，他們匯給一些基金會和宗教團體的錢必須停掉，聽說這會是他們無法承受之重。」

伊瑪莫魯選前受訪時曾表示，前朝發放的相關補助款每年耗掉伊斯坦堡巿政府60億里拉預算。依目前匯率計算，這個數字約相當於10億美元。

英國「經濟學人週刊」（The Economist）報導，一旦AKP輸掉伊斯坦堡，親艾爾段和AKP的諸多基金會將會陷入麻煩，包括由艾爾段的子女和朋友主持的基金會，以及多個伊斯蘭教團體。伊瑪莫魯選前已承諾，當選後，伊斯坦堡巿府將會切斷對這些團體的捐款。

翁魯說，停掉相關補助代表有許多基金會、宗教團體和宗教協會將走上破產的命運，「那意味AKP會失去若干鐵票」。

他說：「因利益而向政黨靠攏的人，這個時候將會琵琶別抱，那是不可避免的政治現實。如此一來，我相信AKP將開始步上衰敗。」

翁魯指出，在尤迪倫之前擔任總理的達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）已經完成組黨的工作，「只差招牌還沒有掛上去而已。AKP支持者會不會跟著出走呢？」

AKP成立初期曾經因違反土耳其憲法中的世俗主義原則而受到壓迫。翁魯指出：「它已經不再是當年那個有故事的政黨，已經不能夠對民眾訴說做為『受害者』的故事。宗教意識濃厚的政黨卻將權術建立在傲慢的基礎上，這是它現在最大的問題。」（編輯：林憬屏）

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