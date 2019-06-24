土耳其第一大城變天 在野候選人：伊斯坦堡贏了

2019-06-24 02:52

〔中央社〕土耳其第一大城伊斯坦堡重選巿長，初步計票結果顯示，主要在野黨的伊瑪莫魯獲選民更明確授權。他發表談話強調「伊斯坦堡贏了」，並向總統艾爾段喊話「願意和諧地合作」。

重新選舉於當地時間傍晚5時結束投票後，39個行政區的3萬1342個投票所隨即進入開票作業。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的正義發展黨（AKP）籍候選人尤迪倫（Binali Yildirim）於晚間7時15分透過電視轉播，祝賀主要在野黨共和人民黨（CHP）籍候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）勝選。

據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）即時票數統計系統，截至晚間8時，在已開出的99.37%選票中，伊瑪莫魯得票率54.03%，領先尤迪倫的45.04%。

伊瑪莫魯於尤迪倫發表聲明約半小時後宣布勝選時表示：「這不是哪個人、哪個團體或哪個政黨贏了，而是伊斯坦堡贏了。」

他指出，這是場解決伊斯坦堡問題的選戰，期盼「不要再有偏見，該是開展友誼的時候了」。伊瑪莫魯引述土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）思想中「主權無條件地屬於國家」原則，並且希望所有愛國之士為他效力。

他也向艾爾段喊話，表示「我已準備好，願意與您和諧地進行合作」。伊瑪莫魯強調，創造和平和消除貧窮比什麼都重要，「我想要與您商討各種議題，諮詢您的意見，期盼在最短時間內拜訪您」。

伊瑪莫魯接著表示，巿民早已厭倦得跟官鬥、「凡是試圖妨礙我們做事的人，我們會力求透明，並且向巿民公布所有障礙」、「不會再有密室協商這種事」。

他說自己已經等不及要日以繼夜為巿民工作，「尤其為兒童和年輕人，他們帶給我能量」。伊瑪莫魯並重申競選口號「凡事都會變得美好」。

3月31日伊斯坦堡巿長選舉因得票領先的兩名候選人伊瑪莫魯、尤迪倫票差接近，選委會遲未宣布結果。經部分重新計票後，伊瑪莫魯以48.8%得票率，擊敗尤迪倫的48.55%，並接獲當選證書。

但最高選舉委員會後來接受AKP所提申訴，於5月6日取消選舉結果，並決定今天重選。

隨著尤迪倫和伊瑪莫魯相繼發表聲明，伊斯坦堡巿長選舉大勢底定，選民今天給予伊瑪莫魯更明確的授權。艾爾段也於晚間9時許發推文祝賀伊瑪莫魯勝選。（編輯：陳彥鈞）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法