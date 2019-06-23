強生競逐英首相大位 被關注焦點非脫歐政策卻是這個……

2019-06-23 23:06

〔中央社〕英國首相大位之爭目前不討論脫歐等重要政策，反而聚焦在一場家庭糾紛。英國媒體週末大篇幅探究強生和女友究竟在吵什麼，但強生卻三緘其口，各界紛紛要求他說清楚、講明白。

前外相、也曾任倫敦市長的強生（Boris Johnson）20日才在保守黨國會議員第5輪投票中，以過半數的絕對優勢進入決選，要和現任外相韓特（Jeremy Hunt）競爭執政黨保守黨黨魁，同時也是英國首相大位，卻隨即冒出這場家務事風波，把選舉焦點帶往奇怪的方向。

「衛報」報導，警方21日凌晨接獲強生的鄰居通報，表示聽到強生家裡傳出激烈爭吵與碰撞聲，還聽到強生女友席孟茲（Carrie Symonds）大吼「滾開」、「滾出我的公寓」。警方隨後趕往處理，屋內的兩人向警方表示沒發生什麼事，警方於是離開，未有任何處置。

強生去年和第二任妻子分居，與原本是他公關團隊一員的席孟茲交往，據稱她是強生修剪一頭招牌亂髮、改頭換面的背後功臣，兩人最近也越來越常共同出席公開活動，據稱強生希望未來能和席孟茲一起進駐唐寧街10號。

根據鄰居錄下的爭吵內容，強生當時拒絕離開公寓，並對女友大吼「別碰我他X的電腦」，接著傳出巨大碰撞聲。席孟茲則是指責強生用紅酒弄髒了沙發。她說：「你什麼都不在乎，你被寵壞了，你對錢一點都不在意。」

強生昨天和韓特一同出席伯明罕的選前活動時，拒絕說明這場家庭糾紛。他說，民眾「不會想聽」他的家務事。

然而，活動主持人戴爾（Iain Dale）持續追問。戴爾說：「你競選的不只是保守黨魁，還是首相，所以許多民眾不僅要知道你的政見，還要知道你的人品，因此你應該回答問題。」不過強生直到最後都沒有鬆口。

韓特今天在蘇格蘭回答媒體提問時，希望對手趕緊把事情說清楚。他說：「波瑞斯（強生）需要趕緊投入正經的領導人辯論。這是要成為英國首相的競爭，他必須展現他準備好應付困難的提問。」

他說：「我認為一個想要當首相的人，應該回答所有問題。」

韓特表示，他不想評論強生的私生活，但抱怨強生閃躲問題，是在「拒絕正經的辯論，拒絕接受評價」。

英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）也表示，強生只要解釋當晚發生什麼事，會讓一切「容易許多」。

他表示，強生的家務事已經讓黨魁之爭的政策辯論「偏移焦點」。

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