2024年奧運 巴黎推「空中計程車」 下飛機直接轉搭進市區

2019-06-23 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕隨著汽機車越來越多，塞車問題也越來越嚴重。法國當局為了迎接2024年巴黎奧運的到來，將全力發展「空中計程車」，把交通運輸系統版圖擴展至空中。

綜合外媒報導，目前遊客從戴高樂機場（Charles de Gaulle）到巴黎市區，大約需要1小時。但是如果巴黎機場公司（ADP）、空中巴士（Airbus）及巴黎大眾運輸公司（RATP）開發的「空中計程車」成功，未來飛機降落後，就能直接送乘客前往奧運目的地。

空中巴士（Airbus）的CEO佛瑞（Guillaume Faury）表示：「2010年，有超過一半以上的人們住在城市，我們認為2030年將會超過60％。」

巴黎機場公司總幹事阿克賴特（Edward Arkwright）說：「如果我們確信未來幾十年低海拔地區將被淹沒，我們必須從現在開始規劃空中運輸。」

對這些研發公司來說，2024年的巴黎奧運將是展現法國交通能力的好機會。他們表示，目前高速公路的使用近乎飽和，甚至超過負荷，「垂直起降飛行器」的需求就逐漸產生。

巴黎機場公司年底前會從巴黎周邊10個航空站，選出一處作為「垂降場」，容納空中計程車。並使用現有的直升機飛行路線做測試。理想情況下，每6分鐘就會有一輛空中計程車升空。

阿克賴特表示，他們希望在18個月內完成「垂降場」，這大約需要1千萬歐元（約新台幣3億5千萬元）的基礎設施投資。

專家估計，到了2040年，光是美國的空中計程車市場商機就會達到170億美元（約新台幣5951億）左右。但法國交通部長博恩（Elisabeth Borne）表示：「距離飛行車輛融入城市交通，還有很長一段路要走。」

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