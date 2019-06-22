川普推特發布置頂影片 表明要「連任到永遠」

2019-06-22 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日宣布競選連任，並於當地時間21日在推特上發布一則推特置頂影片，內容是川普的在職年份數字越來越大，從2024年、2028年，最後甚至顯示「4EVA」（forever諧音，指永遠），引發外界討論。

綜合外媒報導，這支影片實際上改編自《時代》雜誌去年10月為了封面故事《川普主義將如何超越川普》（How Trumpism Will Outlast Trump）製作的影片。事後，《時代》在22日也出面上傳原影片，並指川普推特的改編版是「經過操縱的版本」。

影片中，川普的模樣一臉淡定，底下標語的數字則越跑越大，數字代表的是美國總統大選年，從2024、2028、2032，一直到80000、90000、亂碼，最後跑出有永恆之意的「4EVA」。儘管目前美國總統最多只能連任2次，即任期最多8年。

報導指出，影片使用挪威作曲家葛利格（Edvard Grieg）的名曲《In the Hall of the Mountain King》作為配樂，至於製作改編影片的人，則是川普最愛的「網路爆紅事物製造者」（memesmith），名叫頓克頓（Carpe Donktum）。

pic.twitter.com/JDS4zUXXJG — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年6月21日

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