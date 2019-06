川普推特發布置頂影片 表明要「連任到永遠」

2019-06-22 23:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普18日宣布競選連任,並於當地時間21日在推特上發布一則推特置頂影片,內容是川普的在職年份數字越來越大,從2024年、2028年,最後甚至顯示「4EVA」(forever諧音,指永遠),引發外界討論。

綜合外媒報導,這支影片實際上改編自《時代》雜誌去年10月為了封面故事《川普主義將如何超越川普》(How Trumpism Will Outlast Trump)製作的影片。事後,《時代》在22日也出面上傳原影片,並指川普推特的改編版是「經過操縱的版本」。

影片中,川普的模樣一臉淡定,底下標語的數字則越跑越大,數字代表的是美國總統大選年,從2024、2028、2032,一直到80000、90000、亂碼,最後跑出有永恆之意的「4EVA」。儘管目前美國總統最多只能連任2次,即任期最多8年。

報導指出,影片使用挪威作曲家葛利格(Edvard Grieg)的名曲《In the Hall of the Mountain King》作為配樂,至於製作改編影片的人,則是川普最愛的「網路爆紅事物製造者」(memesmith),名叫頓克頓(Carpe Donktum)。

pic.twitter.com/JDS4zUXXJG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月21日

