活生生神秘大王魷 時隔7年再現蹤

2019-06-22 22:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「國家海洋大氣總署」（NOAA）資助的一支研究團隊，近日在墨西哥灣拍攝到活生生的神秘深海生物：大王魷魚（Architeuthis）。這是首次在美國海域、也是自2012年之後第二次在大王魷魚自然棲息區拍攝到這種令人類充滿想像的生物影片。

杜克大學生物學教授強森（Sönke Johnsen）、海洋研究暨保育協會（ORCA）創辦人韋德（Edie Widder）以及海洋學家羅賓森（Nathan Robinson）率領的研究團隊，在美國南方外海拍攝到這隻大王魷魚，從影片估計至少3到3.7公尺長，以成年大王魷通常10到13公尺長的體型研判，還是「青少年」。

韋德說，「我們所有人都欣喜若狂」，這有助多了解這種深海生物獵食和活動能力。

研究團隊為期兩週的探察行動，17日第五次施放電子水母引誘器，經過20多小時拍攝，19日檢視影片時，先看到鏡頭視野邊緣有一隻大型管狀生物若隱若現，持續在周圍徘徊，似乎在追蹤「獵物」；接下來另一段影片，這隻大王魷魚突然從一片黑暗的畫面中央現身，用觸手攻擊誘餌。研究人員聯絡NOAA的專家維奇奧尼（Michael Vecchione）後，證實確實拍到大王魷魚。

人類一直對棲息在深海的大王魷魚充滿想像，「007」系列小說中曾出現主角詹姆士．龐德與這種大海怪搏鬥的情節。2004年日本研究團隊首次拍攝到活大王魷在自然棲息區的照片，第一支影片2012年在小笠原群島外海六百三十公尺深處攝得。

強森說，拍攝地點759公尺深，該海域海床位於海面下2200公尺，距離紐澳良東南部「只有」一百英里、不遠處就有探油平台，顯示這種古早傳說中的「怪物」與人類活動區域多接近，就在「我們自家後院」，也凸顯其易受人類活動衝擊。

韋德特別設計電子水母「美杜莎」（Medusa）。她認為，傳統遙控潛水器、探測器發出的聲音和光線可能會嚇跑大型海洋生物，因此採用大多數海洋生物看不見的紅光照明，用一圈LED燈模擬發光的水母，引誘大王魷魚現蹤。

大王魷魚影片連結

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