干擾北約聯演？ 俄Su-24低飛靠近西班牙戰艦

2019-06-22 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕北約近期在波羅的海進行演習，據西班牙媒體21日報導，西班牙海軍正準備執行AV-8B戰機從「卡洛斯一世號」兩棲突擊艦升空時，俄國空軍Su-24攻擊機低飛經過，相當靠近「卡洛斯一世號」，引起相關安全顧慮。

據西班牙媒體（Okdiario）報導指稱，當時西班牙海軍所屬的數架AV-8B正停在「卡洛斯一世號」飛行甲板上等待起飛，艦上雷達則偵測與被告知俄機「直接朝該艦所在接逼近」，西國海軍人員評估該架俄機「無敵意」，因此未開啟任何防禦系統，最後該架Su-24攻擊機以低空通過「卡洛斯一世號」左舷，甚至近到能讓艦上官兵用手機錄下影片。

報導指稱，在戰鬥機起飛之前，根據規定須部署救援直升機來以防萬一，不過俄機其「魯莽行為」極有可能導致與救援直升機互撞的悲劇產生。

北約年度最重要演習之一的BALTOP聯演，共有50艘水面艦、2艘潛艦、36架各式航空器與9千名水兵與陸戰隊員參演。除了「卡洛斯一世號」之外，西班牙還派遣兩艘神盾巡防艦「聖胡安波旁號」（F-102）與「哥倫布號」（F-105）參演。

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