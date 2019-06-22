美宗教自由報告批中國 專節談新疆現況

2019-06-22 03:52

〔中央社〕美國國務院今天公布國際宗教自由報告，點名中國、俄羅斯、伊朗、緬甸等國嚴重侵犯宗教自由。在中國部分，國務院今年報告特別專節說明新疆宗教自由遭逢嚴重侵犯的現況。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天親自主持2018年國際宗教自由報告發布記者會。他在記者會上點名中國、伊朗、俄羅斯、緬甸等國持續侵犯宗教自由。他指出，由於新疆宗教自由遭受嚴重侵犯，今年的報告也特別以專節說明當地現況，「歷史不會對中國的霸凌行為保持沈默」。

在中國部分，報告指出，中國政府持續控制宗教，限制宗教信徒的活動與個人自由。中國政府於去年10月修訂反分裂法中關於宗教部分的規範，宗教領袖與團體表示，這些條例增加中國政府對宗教的限制，包括對宗教團體成員尋求批准出國旅遊的新要求，以及禁止「接受外部勢力支配」禁令等。

宗教團體成員表示，許多教會被迫停止正常活動，當局也持續逮捕基督徒並限制他們的活動。過去一年，北京當局也拆除教堂中的十字架與基督教象徵。

此外，由於新疆情況十分嚴峻，國務院今年在報告中除原有的西藏、香港與澳門外，也特別單列新疆這個子項，說明新疆宗教自由遭到嚴重侵犯的現況。

根據媒體與非政府組織估計，自2017年4月以來，中國政府在新疆至少拘留80到200萬名維吾爾族、哈薩克與其他穆斯林信仰者，他們因為宗教與種族因素被失蹤、遭受酷刑、虐待與長期居留。

報告指出，北京當局持續以民族分裂主義、宗教極端主義和暴力恐怖主義作為限制新疆穆斯林宗教活動的理由，禁止年輕人參加宗教活動，包括在齋月期間禁食。此外，中國政府也要求從外國強制遣返維吾爾穆斯林，部分人回到中國後立即遭到拘留。

維吾爾穆斯林表示，他們在就業與商業機會方面遭到歧視。在新疆，因為歧視維吾爾族政策以及為漢族提供更多經濟機會，加劇維吾爾族穆斯林與漢族間的緊張關係。（編輯：徐睿承）

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