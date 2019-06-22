美宗教自由報告 台灣大幅改善穆斯林權利

2019-06-22 03:52

〔中央社〕美國國務院今天公布2018年國際宗教自由報告。報告對台灣部分特別指出，台灣政府在改善穆斯林權利上取得重大進展，包括清真認證餐館增加、舉辦開齋節活動與廣設祈禱室等。

和去年相同，美國國務院在這份報告中再次對家事服務人員與看護因為不適用勞動基準法，未能每週休假一天，導致無法參加宗教禮拜活動表達關切。這些主要來自印尼與菲律賓的家事服務人員與看護人數超過25萬人。

台灣政府對此表示，將家事服務人員與看護無法參加宗教活動視為勞工議題中的宗教自由議題。但報告指出，過去一年勞基法修正案中，並未對家事服務人員參與宗教活動問題提出解決方案。

在改善穆斯林權利上，報告引述中國回教協會指出，台灣政府在這方面取得重大進展。過去一年裡，清真認證的餐館與飯店從120家增加到160家。桃園、台中、雲林、嘉義與宜蘭等地舉辦開齋節活動，政府也在火車站、圖書館與旅遊景點設置祈禱室。

報告也提到副總統陳建仁去年10月訪問梵蒂岡出席封聖大典並晉見教宗。陳建仁當時表示，做為宗教自由與寬容的燈塔，台灣承諾透過民主、宗教自由與人權的實質性合作倡議，強化與教廷的聯繫。

報告指出，回教協會反對高雄市為發展公園搬遷穆斯林墓地，在過程中並未依循伊斯蘭教義。但高雄市政府表示，搬遷係透過高雄清真寺伊瑪目協助，並按照伊斯蘭規範重新安置遺體，許多穆斯林也同意這樣的做法。

西藏宗教基金會則仍對西藏佛教僧侶無法獲得宗教工作居留簽證表示不滿，許多僧侶被迫每2個月得飛往泰國重新取得簽證。這些僧侶多半使用印度身分證件，沒有護照·F3M5001.CAP [IN] 06/22/19 03:47:36美宗教自由報告 台灣大幅改善穆斯林權利〔中央社〕美國國務院今天公布2018年國際宗教自由報告。報告對台灣部分特別指出，台灣政府在改善穆斯林權利上取得重大進展，包括清真認證餐館增加、舉辦開齋節活動與廣設祈禱室等。

和去年相同，美國國務院在這份報告中再次對家事服務人員與看護因為不適用勞動基準法，未能每週休假一天，導致無法參加宗教禮拜活動表達關切。這些主要來自印尼與菲律賓的家事服務人員與看護人數超過25萬人。

台灣政府對此表示，將家事服務人員與看護無法參加宗教活動視為勞工議題中的宗教自由議題。但報告指出，過去一年勞基法修正案中，並未對家事服務人員參與宗教活動問題提出解決方案。

在改善穆斯林權利上，報告引述中國回教協會指出，台灣政府在這方面取得重大進展。過去一年裡，清真認證的餐館與飯店從120家增加到160家。桃園、台中、雲林、嘉義與宜蘭等地舉辦開齋節活動，政府也在火車站、圖書館與旅遊景點設置祈禱室。

報告也提到副總統陳建仁去年10月訪問梵蒂岡出席封聖大典並晉見教宗。陳建仁當時表示，做為宗教自由與寬容的燈塔，台灣承諾透過民主、宗教自由與人權的實質性合作倡議，強化與教廷的聯繫。

報告指出，回教協會反對高雄市為發展公園搬遷穆斯林墓地，在過程中並未依循伊斯蘭教義。但高雄市政府表示，搬遷係透過高雄清真寺伊瑪目協助，並按照伊斯蘭規範重新安置遺體，許多穆斯林也同意這樣的做法。

西藏宗教基金會則仍對西藏佛教僧侶無法獲得宗教工作居留簽證表示不滿，許多僧侶被迫每2個月得飛往泰國重新取得簽證。這些僧侶多半使用印度身分證件，沒有護照。基金會表示，台灣當局不發給宗教簽證有幾個理由，其中之一是這些僧侶被視為無國籍者。

報告也提及，有西藏佛教組織控訴，一個據稱受中國援助的佛教組織不斷騷擾西藏宗教基金會，透過文宣宣稱西藏佛教不是真正的佛教，西藏宗教基金會因此向法院提告。去年11月法院作出判決，要求該佛教組織道歉和解，但截至年底仍未獲道歉，政府對此回應表示案件已經終結。（編輯：徐睿承）

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