港大專學界圍警總示威 22日凌晨剩數百人駐守

2019-06-22 01:12

〔中央社〕香港大專學界與網民發起的抗議升級行動，至今天凌晨1時，灣仔警察總部外僅剩數百名示威者駐守、未見衝突；金鐘太古廣場昨晚聚集數千民眾，為日前墜下身亡的梁凌杰作「頭七」悼念。

綜合香港直播畫面與媒體報導，大批示威者昨晚繼續包圍灣仔警察總部，且入夜後人數越來越多，現場情緒高漲；示威民眾昨晚近10時，曾亮起手機閃燈，高呼：「香港警察、知法犯法」、「撤回」、「放人」等口號。

多名民主派立法會議員也到場，呼籲民眾不要嘗試攻擊警察總部。駐守在總部前的示威者，除頭戴安全帽與護目鏡外，還有不少民眾搬來鐵柵欄，採三角形排列方式在大門前逐起層層路障、意圖圍困總部。

昨天正是15日晚間，在金鐘太古廣場外牆棚架墜下身亡的梁凌杰「頭七」。昨晚11點左右，太古廣場外金鐘道仍聚集數千民眾，等待排第5輪隊伍為梁凌杰上香、焚燒元寶、獻上白花，並在留言板貼上哀悼字語。

香港眾志秘書長黃之鋒昨晚11時許在警察總部現場表示，梁凌杰的父母感謝大家支持，也希望大家平平安安，不流血、不受傷、不被捕。

至昨午夜，軍器廠街、附近的駱克道、部分軒尼詩道等仍有許多示威者。警察總部內則可見警員手持盾牌、一字排開戒備，此前示威者曾不時向警察總部內警員投擲雞蛋，導致外牆遍佈蛋液和雞蛋殼。

對於示威升級行動，香港政府發言人昨晚發表書面聲明稱，政府尊重市民遊行集會的權利，但示威活動已對多項公共服務構成影響及阻塞交通，為市民帶來不便。（編輯：林克倫）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法