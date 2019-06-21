神秘獨角白鯨真的存在 丹麥研究首度證實

2019-06-21 23:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕將近30年前格陵蘭因紐特人一名獵人家屋的一具鯨魚標本，引起格陵蘭自然資源研究所科學家海德—約根森（Mads Peter Heide-Jørgensen）的注意，這隻鯨魚既像白鯨、也有獨角鯨的特色，但又不是這2種鯨魚。30年後，哥本哈根大學科學家靠著DNA分析技術進步，終於證實這是白鯨與獨角鯨的混血品種：獨角白鯨。這是首次發現獨角白鯨的存在，也是目前為止唯一的證據顯示白鯨、獨角鯨能成功交配、誕下後代。

海德—約根森1990年在格陵蘭偏遠的迪斯科灣看到因紐特獵人拉森（Jens Larsen）的這具標本大感驚奇。拉森說，這是他在1980年代末獵得的3隻鯨魚其中一隻，另外2隻也有類似的樣貌。因紐特獵人向來會獵捕白鯨或獨角鯨換取基本生活物資，但是拉森說，他沒見過這樣的鯨魚。

這具鯨魚體型比白鯨和獨角鯨都大，體色非白色，也不是獨角鯨的雜色，而是單一的灰；胸鰭似白鯨，尾鰭像獨角鯨。但是最奇特之處在於牠的牙齒，上、下顎共有18顆往前突出或往外旋出的牙齒，模樣各異，數量比獨角鯨多、比白鯨的40顆少。

白鯨、獨角鯨體型相似，長年生活在北極海域，兩者血緣較其他品種鯨魚還接近，並且會在彼此的棲息區域活動。但是過去從來沒發現過這2種鯨魚的混血品種。

海德—約根森說服拉森把這具標本捐給哥本哈根大學旗下丹麥自然史博物館研究。30年後，該博物館演化生物學家副教授羅倫森（ Eline Lorenzen）率領的團隊，分析這具樣本牙齒的DNA，證實牠就是「獨角白鯨」，為成年雄性，是公白鯨和母獨角鯨的第一代混血。

這份研究報告20日在「科學」期刊發表。羅倫森說，「就我們所知，這是全球首次、也是唯一證據顯示，這2種在北極生活的鯨魚能成功雜交繁殖後代」。她說，至少過去125萬年的演化史上沒證據顯示出現過獨角白鯨，這要不是非常罕見，就是新發生的演化。

分析認為，獨角白鯨奇特的牙齒使他們的覓食模式不同於白鯨和獨角鯨，比較類似海象，在海床尋找食物。白鯨主要食物來源是生活在500公尺深海域的魚群，而獨角鯨覓食深度可達800公尺。

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