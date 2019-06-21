破壞烏克蘭和平 歐盟延長對俄經濟制裁

2019-06-21 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟今（21日）通過決議，因俄羅斯破壞與烏克蘭的和平關係，且未充分落實明斯克協議，因此將延長對俄羅斯的經濟制裁至2020年1月，制裁範圍包括限制歐盟國家與俄羅斯的能源、國防及金融部門業務往來。

俄羅斯於2014年3月18日，併吞烏克蘭所屬的克里米亞半島（Crimea），又支持烏克蘭東部的武裝部隊與烏克蘭政府作戰，造成1萬3000人死亡，因此與歐洲各國關係惡化，歐盟也決議實施對俄制裁。原本預計從2014年進行至今年7月的經濟制裁，將延後半年至明年1月，因歐盟認為俄國未充分落實明斯克協議（Minsk Agreements），該協議簽訂於2014年9月5日，要求俄羅斯與烏克蘭雙方停戰，互相釋放人質並撤回軍隊。

2014年7月17日，馬來西亞航空1架由荷蘭飛往馬來西亞的班機，行經烏克蘭東部上空時遭飛彈擊毀，機上298名乘客全數罹難，辦理該案的國際聯合調查小組今年5月24日指出是俄羅斯軍方所為，俄羅斯政府則認為飛彈是從烏克蘭發射的。此事發生後，歐盟決議延長對俄經濟制裁的時間。

同時歐盟對被俄羅斯占領的克里米亞，也有限制商業往來的制裁命令，昨（20日）也決定將制裁延長1年至明年6月。

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