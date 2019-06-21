反送中》墜樓烈士頭七 鄺俊宇呼籲：不流血、不受傷、不被捕

2019-06-21 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議活動引發國際關注，身穿黃色雨衣的梁姓男子15日爬到金鐘太古廣場高處平台，掛出反送中標語，和警方僵持約5小時後墜樓身亡，今（21）日是梁男的頭七，許多民眾特地至太古廣場獻花致意，還有人吹笛、演奏詩歌悼念烈士。

香港特首林鄭月娥15日雖宣布暫緩修訂《逃犯條例》，卻堅持不撤惡法。35歲的梁男在同天下午4點32分攀上廣場高處平台，掛出「反送中 No Extradition To China」及「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help HONG KONG」的白色布條。和警方僵持到晚間9點多，梁男從高處墜地，傷重不治。

綜合港媒報導，21日陸續有市民上香、獻花、摺紙和演奏聖詩〈Amazing Grace〉數小時悼念梁男，香港撒瑪利亞會防止自殺會的自殺危機處理中心近日派人在現場提供心理輔導和支援，接觸逾30個個案中，2成多有自傷或輕生念頭，其中多為年輕人，且不約而同表示對梁先生身亡感到自責、內疚，甚至萌生「是否要更多人犧牲，政府才會聽取民意」的念頭。資深輔導員表示，多年來從未遇過類似情況，盼陪伴大家走過這條路，幫助人們調整心態。

另外，香港大專學界19日要求政府須在20日下午5點前回應大專學界提出的4大訴求、「完全撤回修訂條例草案，永不重啟」、「收回612之『暴動』定性」、「撤銷對所有抗爭者的控罪」、「成立獨立調查委員會，追究及徹查警察濫權暴行」，否則抗爭行動將會升級。由於未獲港府回覆，大批示威者今天包圍灣仔警察總部，入夜後人數更多。

有消息人士指出，警總內已有數十名警員穿上防暴裝備，另有不少「速龍小隊」成員在其中，民眾不斷相互提醒「冷靜」、「靜坐就好」，因衝入警察總部恐被判最高刑罰終身監禁，也可能讓警方有理由開槍；香港民主黨立法會議員鄺俊宇在晚間9點半到現場，呼籲抗議民眾注意安全，要「不流血、不受傷、不被捕」。

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