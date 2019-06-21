日本通過新法 要求政府需助在日外國人提升日語能力

2019-06-21 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕到日留學或工作的民眾有福了！日本國會今（21）日通過《日語教育推進法》立法，規定日本政府有義務制訂財政法規，幫助在日外國人消除語言障礙，藉此提升他們在日生活的交流度及職場競爭力。

《共同社》報導，日本參議員認為，無論是學校學生、留學生、各領域實習生或難民等各種身分在日的外國人，基於本人意願和最大限度狀況，中央和地方政府有責任完善且提出相關財政法規，去確保他們接受日語教育的機會。

該法以讓海外人士在日本國內企業就職為由，要求政府在日語人員和教材上提供支援，且也規定雇主須提供、支援在日的外國雇員及其家人學習日語的機會。

但鑑於該國各類日語教育機構品質參差不齊，政府未來將透過該法案為基礎，在提升教育水平外，也將開發能恰當學習日語能力的方法；且對於無官方認證的日語教師，將研修相關體制和制度，屆時也有望改善其過低的薪資待遇。

目前當局將由文部科學省和外務省等相關部門設置「日語教育推進會議」，並向由專家組成的「日語教育推進相關者會議」徵詢意見，以落實該法案內容。

據悉截至去年底，在日外國人達273萬1093人，比2017年年底增加6.6％，創歷史新高；而日本今年4月又啟動擴大接納外籍勞動者的新制度，因此在日的外國人人口預計將進一步增加。

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