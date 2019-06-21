髮型像毛澤東也有事！中國黨報記者揭文革黑歷史

2019-06-21 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國1960年代發生「文化大革命」歷史悲劇，導致數百萬人死亡，上億人流離失所。中國黨報記者李振盛在文革期間拍攝近10萬張照片，如今他把這些泛黃卻真實的畫面公諸於世，將那時代的荒誕故事，透過一次次觸動快門帶至現今。

根據《中央社》報導，李振盛昨天出席「暴風『眼』—我用鏡頭瞄準一個驚恐時代」講座，分享他在文革時期擔任《黑龍江日報》攝影記者期間，以攝影機記錄下的那個瘋狂年代。

他官拜省長，卻因「髮」落馬

身為黨報記者，李振盛與他手中的相機共同見證了無數次批鬥場景，其中最著名的是當年貴為黑龍江省長李范五，只因髮型與時為國家領導人的毛澤東相似，被紅衛兵誣陷為反革命的「野心家」，不僅被剃成「陰陽頭」羞辱示眾，最終更黯然落馬，再與仕途無緣。

在李振盛的鏡頭下，觀眾們見到一名工程師因在傳單上寫有「向北方」的字眼，被指親蘇而遭槍決；一對新婚夫妻用毛澤東像裝飾新房，卻被批評「在毛主席面前幹那檔子事」，他們一急之下辯解「關燈以後，毛主席啥都看不見」，詎料更被指汙衊毛主席，他們最終只好承認辦事都不關燈，這才被放過。

今天我鬥你，明天你鬥我

李振盛憶述，在文革巔峰期間，他曾在報社主持批鬥會鬥同事，短短一年後卻換成自己在同一個地方被鬥，這讓李心中一凜，明白自己也可能被打倒，遂在家中地板下挖洞，把他手中「給文化大革命抹黑的底片」埋了進去，並將其「託孤」給好友。最終，這些載有寶貴歷史畫面的底片就靜靜地在地面下等待，直到30多年後才重見天日。

李振盛說，文革這段人為災難以現代的角度來看，也是全人類共同資產，因此他化身文革佈道者，將照片公諸於世，希望能讓更多人知道那段荒謬且悲傷的沉重歷史。

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