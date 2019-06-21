美軍無人機遭伊朗擊落 川普改口：可能非蓄意攻擊

2019-06-21 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗20日凌晨時擊落一架美軍RQ-4「全球鷹偵察機」，一向對伊朗態度強硬的總統川普立刻發推特大罵：「伊朗犯了大錯！」；但卻在之後的白宮記者會上改口稱：「我不認為伊朗是蓄意的攻擊」。

美國聯邦航空總署（FAA）於20日深夜也發出緊急通知，禁止所有美籍航空，飛入波斯灣上空的「伊朗水域」，以避免遭遇飛彈「誤擊」的可能風險。FAA指出，波斯灣上空是中東地區空中交通最為頻繁的熱點之一，當日伊朗發射飛彈、打下美軍無人機時，有一架民航機僅在83公里外，若飛彈不幸誤射、或者是雙方誤判交火，恐造成不堪設想的後果，因此才會要求美籍航空「暫避險地」。

伊朗美國雙方說法不一，伊朗指控該機已侵入了伊朗南境的霍爾木茲甘省（Hormozgan）領空，但美軍中央司令部卻堅稱，伊朗是對著「公海上空」的美軍飛機無端開火。

而川普最後在白宮記者會上口氣軟化表示：「我可以想像，擊落無人機的是某個（伊朗） 將軍、或是某個犯錯的人。但很難想像是故意的，他有可能是一位散漫且愚蠢的人」。

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年6月20日

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