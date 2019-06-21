737Max兩起墜機失事 傳奇機長薩利：不該發生

2019-06-21 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕曾因飛機遭到鳥擊導致發動機失效，精準判斷降落在哈里遜河上，最後成功拯救整架飛機上155人，還翻拍成電影，並被譽為全美最值得信任的傳奇飛行員的「薩利機長」（Chesley “Sully” Sullenberger），日前在美國眾議院交通基礎委員會的聽證會上針對近期兩架波音737Max墜毀的意外表達意見，他認為這兩次墜毀「應該永遠不該發生」。

美媒指出，這兩次墜機事件分別於去年10月在印度、3月份在衣索比亞發生，似乎與自動系統有關。如果飛機的俯仰高度非常危險，自動系統會導致飛機機頭朝向下方，一些飛行員沒有接受過足夠的訓練及不熟悉這套系統，這兩次失事疑似都是因為傳感器讀數錯誤，觸發系統後飛行員失去控制導致，為此波音以及美國航空局要為這兩起共346人遇難的墜機事故負責。

薩利過去曾撰文表示，當事副駕駛只有200小時飛行經驗，與美國的最低要求相差甚遠，根本不適合參與操作民航機，當真正的緊急情況發生時，機長和副機長不可能會有足夠的時間，來討論狀況發生後的每一步，必須根據自身的飛行經驗來判斷。

薩利警告：「若是在不採取改正措施，未來很可能就會在美國本土發生意外了」。並呼籲，應該增加飛行員訓練與模擬的時間，並必須親身下去操作，只在平板上閱讀準則是不夠的。

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