英相角逐人選 壓倒性優勢強生對決黑馬韓特

2019-06-21 02:27

〔中央社〕經過5輪投票，英國保守黨黨魁選舉最終兩人名單今天出爐，前任外相與倫敦市長強生獲得過半的壓倒性票數，和自稱黑馬的現任外相韓特打入決選，勝出者將在7月底接替梅伊。

保守黨黨魁候選人在13、18、19、20日進行一輪輪不記名投票，直到剩下最終兩人。

第3輪選舉之後，強生（Boris Johnson）幾乎可說是穩定入選，他19日在313張選票中贏得143票。韓特（Jeremy Hunt）拿到54票，和拿到51票的環境大臣(弋一)夫（Michael Gove）以3票之差陷入膠著。內政大臣賈維德（Sajid Javid）獲得38票，國際開發大臣史都華（Rory Stewart）以27票淘汰。

第4輪投票今天上午舉行，結果強生獲得157票，比昨天得票數更高。(弋一)夫以61票險勝韓特的59票，賈維德則是以34票淘汰。

由於(弋一)夫與韓特的票數過於接近，保守黨國會議員在下午進行第5輪投票。最終結果強生奪下160票，(弋一)夫以75票不敵韓特的77票。313名保守黨議員全數投票，但有1人廢票。

(弋一)夫事後在推特恭喜他的敵手，表示他當然失望，但對於這場競爭感到驕傲。(弋一)夫原本最被看好能和強生一決高下，但他在黨魁競選前爆出20多年前曾吸食古柯鹼的醜聞，聲譽一落千丈。

強生表示「非常驕傲」能取得過半數黨員的支持，他很期待能實現他的脫歐計畫，團結全國，創造更光明的未來。

強生的票數在5輪投票中逐步上漲，從114票、126票、143票、157票，到最後的160票，領跑在最前面。

韓特則自稱是「黑馬」。他表示：「但政治總是有驚喜，而今天發生了。」他和(弋一)夫在5輪投票中的票數差距都是個位數。

在左右這次選舉最關鍵的脫歐議題上，強硬脫歐派強生堅稱英國必須要在10月31日脫歐，不管有沒有達成脫歐協議。他承認無協議脫歐會對英國造成傷害，但表示「得到好協議的方式，就是準備無協議脫歐」。

強生也曾表示，如果和歐盟沒有協商出更好的結果，會考慮扣留390億英鎊的脫歐分手費。他說：「若想取得好協議，金錢是絕佳的解決辦法，也是很好的潤滑劑。」

韓特的脫歐政策則是不排斥無協議脫歐，但表示這並非他最偏好的選項。他希望能和布魯塞爾重新談判，改變最具爭議的愛爾蘭邊境保障措施（backstop）。他希望能在10月31日完成脫歐，但也不排除延長脫歐期限。

兩名候選人在6月22日由16萬名保守黨員投票，結果預料在4週後的7月22日當週揭曉。在執政的保守黨選出新黨魁之前，梅伊（Theresa May）將繼續擔任首相一職。（編輯：徐崇哲）1080621

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