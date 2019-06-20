維族在使館遭中國警方押走 比利時致力提供簽證

2019-06-20 20:44

〔中央社〕比利時表示，正努力替一個維吾爾族家庭提供簽證，他們上週在比利時駐北京大使館遭中國警方押走後處境堪憂。

法新社報導，一名女性以及其4名子女失蹤數週，據報已回到新疆，讓她的丈夫圖蘇（Abdulhamid Tursun）相當擔憂。

據信約100萬名維吾爾族人以及其他大部分為穆斯林少數族群，被關押在動盪不安的新疆拘留營。

獲比利時庇護的政治難民圖蘇表示，他們從大使館離開幾天後，自5月31日迄今都沒有家人的下落。

他告訴法新社：「我很擔心他們的安危，我希望他們能盡快來到我身邊，全家可以團聚。」

比利時先前表示，一名比利時外交官將會於18日前往新疆，查明這家人的下落。比利時外交部18日晚間表示，這家人已回到新疆。

比利時外交部發言人拉加堤（Karl Lagatie）告訴法新社：「這項任務的目標已改變。」

比利時駐北京大使館因涉嫌讓中國警方進入使館把人押回新疆，而遭受嚴厲批評；這些人被帶回去恐面臨拘留命運。

國際特赦組織（Amnesty International）中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）說：「這起案例暴露出中國境內維吾爾人面臨的許多風險，即使他們想要尋求外國政府幫助也不例外。」

他告訴法新社：「比利時大使館樹立了各國政府如何把經濟利益置於人權之上的一個極端惡例。」

中國外交部和新疆政府未回應法新社置評要求。

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