格陵蘭大規模融解 雪橇狗「末日水上飄」照震撼全球

2019-06-20 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕格陵蘭島（Greenland）在當地時間14日經歷了「不尋常融冰」，估計總冰量減少20億噸以上，超過40%，有科學家在當地拍下一張照片震撼全球，由於冰層融化，成一片汪洋，拉雪橇的狗狗被迫涉水穿過峽灣，遠方山脈也未見積雪，顯見格陵蘭島所出現的異變。

綜合媒體報導，格陵蘭島在當地時間14日突然出現大規模「不尋常融冰」現象，與以往曾經發生過歷史的相比，整整提早1個月發生，總冰量恐驟減40%、損失20億噸以上冰量；以往厚實的白色積雪將陽光反射回去，減少吸收熱量，「反照率」維持地表冰層，但由於大規模融冰現象發生，令「反照率」下降，太陽熱量被吸收到冰中，引發更嚴重的融化，成為一惡性循環，有專家嘆：「格陵蘭是個正在融化的巨大冰柱」。

在當地進行氣候研究的丹麥氣象學家歐森（Steffen Olsen）分享一張令人震撼的照片，他的雪橇狗拖拉雪橇穿過峽灣，但腳底冰層早已融化，成一大片淺水，雪橇狗彷彿在水上疾行，而雪橇也成滑水舟，天空艷陽高照，遠處的山脈也無白雪。

氣候學家莫特拉姆（Ruth Mottram）指出：「這張照片令人震驚......因為真實呈現北極正在發生的變化。」這處峽灣以往存有厚實海冰，是當地居民重要通道之一，但卻意外融解，迫使他們改道而行。

專家心痛預料，冰層融化的現象會加快，恐改變當地居民的生活方式以及生態系統，而融水終有一天可能淹沒世界各地的沿海地區。

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