美性愛邪教「先鋒」7項罪名均成立 恐面臨終身監禁

2019-06-20 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國一家被指控為「性愛邪教」的直銷公司Nxivm，其主嫌拉尼爾（Keith Raniere）去年遭捕並被控7項罪名，昨（19）日法院判定遭指控的7項罪名均成立，最高恐面臨終身監禁，結束了為期6週的審判。

綜合媒體報導，現年58歲的主嫌拉尼爾，去年在墨西哥被捕並被控7項罪名，昨日法院結束了為期6週的審判，已確定他遭指控的7項罪名均成立，包含敲詐勒索和性交易罪，最高將面臨終身監禁。

拉尼爾創立號稱能指導人生目標的公司Nxivm，並在內部成立一組織DOS，運作方式無異於邪教，證人告訴陪審團，他們被迫交出包括像是裸體照片的抵押品，與拉尼爾發生性關係，甚至身上還需烙印他名字的縮寫。

此外，這些女性還表示，拉尼爾把自己塑造成是一個「非常聰明的人」，信徒們稱呼他為「先鋒」、「至尊」等封號，並向他絕對服從，追隨雷尼爾生活。美國檢察官歐唐納福（Richard P. Donoghue）表示，他把自己描繪成一個天才，實際上只是一個善操弄者、一個騙子和一個犯罪首腦。

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