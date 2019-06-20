顛覆觀點！最新研究發現 翼龍寶寶一破蛋就會飛

2019-06-20 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕現今的鳥類和蝙蝠等可以飛行的動物，因發育不完全，需等翅膀成熟才有辦法飛翔，但最新研究指出，在中生代時期統治天空的翼龍可能一出生就具備飛行能力。

綜合外媒報導，在恐龍時代的天空霸主翼龍類，以往認為，其與現今鳥類一樣，幼仔需等到發育成熟才有辦法飛翔，這項觀點最近被打破，英國萊斯特大學（University of Leicester）古生物學家安文（David Unwin）表示，過去專家犯了一個錯誤，就是試圖以鳥類或蝙蝠的觀點來解釋翼龍，但他們研究團隊分析了37顆各種類的翼龍蛋化石，發現其胚胎在孵化前就完成了與飛行能力相關的發育。

研究團隊，他們利用4種量化方法對翼龍蛋化石進行了更精確的分析，檢查胚胎的肢體長度、卵的大小和形狀等，赫然發現，從骨骼發育等各方面細節來看，翼龍嬰兒一破蛋，就具備了各項飛行所需的條件。

安文表示，由於很早就發展成熟，這或許也能解釋出，為什麼翼龍類的翼展可以如此的巨大；風神翼龍（Quetzalcoatlus）翼展可達10公尺以上，是目前已知最大的飛行動物之一。

這也意味著，若翼龍寶寶一出生就可以飛行，那或許不需要像現在鳥類一般，需仰賴父母長時間的撫育，雖然並不代表翼龍不會育幼，但可能不是這麼地必要。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法