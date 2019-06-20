美網站爆員警臉書PO歧視言論 72人被調職

2019-06-20 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國警察對於少數族群的執法時常爆發爭議事件，經常被批評因為種族問題而執法不公或過當。近日在美國費城、聖路易斯的警察部門開啟了一波新的調查行動，當中有警察被網站爆出在臉書上發布仇恨與種族主義的內容。根據目前初步的調查結果與處置，費城警察局將72名警察停止巡邏職務，暫時轉調行政職；而在聖路易斯，當地檢察官將不受理22名有歧視表現的警察所辦的案件。

據《CNN》報導指出，這些被舉報的警察貼文，彙整在一個名為The Plain View Project的網站內，是一個公開的資料庫，意指在收集美國各地司法轄區的現任及前任警察，其臉書、社群網站上公開的「歧視性或暴力」發文及評論。自2017年以來，該網站已經收集了超過5000則的發文。

對於聖路易斯有警員在社群網站涉及發布仇恨與種族主義言論，聖路易斯的地區檢察官金伯利·加德納（Kimberly M. Gardner）表示，已將22名涉嫌警員列入辦公室的黑名單，不受理他們所辦的案件。

她強調，當警察的誠信受到這種方式的損害，將影響整個刑事司法系統和司法追求公正的能力。聖路易斯地區檢察官發言人蘇珊（Susan C. Ryan）表示，她不確定有多少案件，被有如此行為的警員所影響。

而近期，費城警方也針對警察的發文進行了調查，調查的重點包括是否有涉及美南方邦聯圖像、仇恨穆斯林、暴力言論跟種族主義等。

截至目前，有72名費城警察被停止巡邏勤務，調往內勤，但不算是停職處分，這些警察一樣可以上下班。

費城警察長官羅斯（Richard Ross）週三在記者會表示，目前正在著手更新警局的社群網站政策，在未來幾週內更新警員的紀律準則。

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