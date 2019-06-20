川粉超狂！宣布參選第一天就募得7.8億 川普：3Q

2019-06-20 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕當地時間18日晚間在佛州奧蘭多所舉行造勢大會上，美國總統川普正式宣布競選連任，並喊出「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）口號，同時展現出驚人的吸金能力，在宣布拚連任後，不到24小時即籌到2480萬美元（約新台幣7.8億）。

綜合外媒報導，美國總統川普宣布投入2020總統大選，爭取連任，在群眾的歡呼聲中，川普表示：「憑著我們每個人的真心、力量、汗水與靈魂，我們會繼續讓美國再度偉大，並且確保美國得以持續偉大」，他也喊出「讓美國繼續偉大」的口號。

確定競選連任後，來自各地的捐款湧入，共和黨全國委員會（RNC）主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）表示，在川普宣布競選連任後，不到24小時就募集了2480萬美，平均一小時就湧入100萬美元，創下新的歷史紀錄，比呼聲最高的民主黨對手拜登（Joe Biden）首日630萬美元還高4倍。

甚至獲得捐款金額前5名的民主黨候選人在首日籌集的資金相加也輸川普1000萬美元，麥克丹尼爾表示：「全國各地對總統的熱情是無與倫比的，這我們從來沒見過的。」對於各地川粉的熱情，川普在推特上轉貼該文表示感謝。

川普在推特上強調，自他上任後，股票上漲近50％，股市總值增加了9.2兆美元，增加逾500萬就業機會，如果他選輸了，就會出現市場崩盤，「就是這麼簡單」。

THANK YOU! #Trump2020???????? https://t.co/recnmmYAFN — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年6月19日

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