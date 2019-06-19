不寒而慄！新疆教育營影片中文版釋出 震驚數萬網友

2019-06-19 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕《BBC》中文網今（19）日在臉書發布日前獲許進入新疆再教育營採訪的影片，各種表面「和諧」的畫面，不僅使記者「產生更多疑問」，超過萬名網友觀賞後亦表示震驚、哀傷或憤怒，「轉化思想」的人為感，令人不寒而慄。

據影片內容指出，英國《BBC》罕見獲許進入中國新疆的再教育營，這些中國「過去曾經否認存在」的設施進行採訪。中國極力想對全世界辯解這些設施僅僅是「思想轉化」、「學員自願改造極端思想」的學校，近日開放特定外媒進行有政府官員陪同的「參訪」。

影片指出，新疆再教育營中「思想轉化」的方式，第一是「長時間死記硬背漢語」，其次為「學習中國日益嚴格的宗教法規」，再來即是「以對黨的忠誠取代宗教信仰及文化認同」。

記者指出，這是一個成年人需要穿「制服」，下課後也不能回家的「學校」，必須多至10個人擠在一間共用馬桶的房間中，不知道幾個月、幾年後才能回家。當記者問工作人員：「如果他們不想來會怎麼樣？」工作人員回答：「這個我沒有碰見過。」

記者表示，在建築某處的塗鴉上，他看見有人寫道：「噢！我心碎欲裂！」但選擇不公開畫面以保護作者。除此之外，教育營的衛星圖、照片中可見的內部鐵絲網，在記者採訪前都已經被移除。

中國新疆自治區政府外事辦公室副主任張志昇受訪表示：「有些人沒有去殺人的時候，但他已經表現出一種特徵，很可能這個人再過幾星期他去殺人。那麼，我們是等他犯罪之後來處理，還是說最好在他進行犯罪活動之前就制止他？」表示中國認為已經可以對嫌疑人「提前定罪」。

《BBC》記者沙磊（John Sudworth）經過這次訪問，他強調，當他問得越多、蒐集更多證據和線索，就產生了更多疑問。

網友看完影片紛紛留言分享，已有超過1.4萬人留下憤怒、悲傷和震驚的表情，分享者不計其數，眾多網友表示：「今日新疆、明日香港、未來台灣」、「有一種罪叫『我覺得你之後會去殺人』」、「全世界的人都知道中國睜眼說瞎話」、「就集中營啊！扯蛋」、「滯台中國人迫不及待想進去裡面住看看」。但也有網友為中共的新疆政策辯護，產生激烈論戰。

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