街頭駁火冒死拍攝！ 鏡頭探出驚見槍手近在咫尺

2019-06-19 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯市中心聯邦法院大樓外17日爆發槍擊案，目擊者說，槍手最少與警方駁火至少10到15槍，當時一名資深攝影師冒險在現場拍下驚險瞬間的畫面，距離槍手最近時僅有5步之遙，成功捕捉到生命交關的珍貴畫面，也讓人未他捏了一把冷汗。

從另一個角度目擊躲在柱子後的福克斯與槍手，兩人距離最近時大約僅有5步之遙。（圖取自YouTube《The Dallas Morning News》）

綜合外媒報導，當地時間17日早上，曾在美軍服役的退伍軍人克萊德（Brian Clyde）身著迷彩軍裝和防彈衣，腰間掛滿彈匣、手持長槍、頭戴面罩，在聯邦法院大樓外連開多槍，和警方多次交火後，最後在停車場中彈倒地，送醫急救不治。事發後，警方仍在調查犯案動機，但槍手曾在臉書PO文貼出武器和彈藥，還曾警告「一場他X的風暴即將來臨」。

案發當時，擁有29年資歷的資深攝影師福克斯（Tom Fox）剛好經過附近，聽到槍聲後，決定直接趕赴現場搶拍，事後福克斯受訪說：「當時我的新聞本能開始啟動，幾乎把相機當成盾牌，我認為我有責任去完成這一切。」

福克斯回憶槍擊現場時說：「我站在柱子後祈禱他不會走過來，如果他走過來看到我，他會立刻開槍把我打死。我一直在心裡不停祈禱『不要走過來、不要走過來、不要走過來…』。」

最後福克斯成功近距離拍到驚險的槍戰畫面，回到新聞編輯室整理照片和影片時，對身旁的同事說：「如果在這行待得夠久，你一定會碰到槍擊案。」

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