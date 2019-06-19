反送中》催淚彈包夾百人逃生無門險釀災 「中信圍困」影片曝光

2019-06-19 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港網民近日瘋傳一段名為「中信圍困事件」的影片。在該影片中可見，香港警方在12日鎮壓示威活動當天，使用多發催淚彈包夾走投無路的示威者，令上百名的示威者只能通過一道旋轉玻璃門逃生，險些釀成人踩人的災難。當時受困的香港網友形容，中信大廈有如「人間煉獄」。

綜合香港媒體報導，該影片匯集電視台以及示威者自行拍攝的影片而成。影片中可見，警方兵分兩路朝人群施放催淚彈，促使大批無路可走的示威者往中信大廈擁去。

雖然中信大廈的有兩扇雙開玻璃門和一座旋轉門，不過，事發當時僅有旋轉門和其中一扇雙開門的單邊未上鎖。在催淚彈煙霧以及警方的步步進逼下，人群擠入單次通行人數有限的旋轉門中，使得旋轉門頻頻卡住。雖然大廈內有人嘗試敲擊封閉的玻璃門，不過都未能成功。而由於催淚彈的煙霧以及大量的人潮，不少人感到呼吸困難，甚至哮喘發作，場面可說是相當混亂。

網友在臉書上公開描述事發經過時說，「比起催淚彈的傷害，這種無路可逃，被逼吸毒氣的絕望，才是最折磨人。身處這個人間煉獄，我覺得心很累，又開始想，我是不是要被捕了？明明是合法的集會，為甚麼會被警方用催淚彈對付？」

事發地點屬於合法集會許可場所，發起團體「民間人權陣線」發聲明譴責警方在沒有任何警告下，向集會人士施放至少4發催淚彈，使得上百名和平示威者一度只能往中信大廈的一扇玻璃門逃生。

香港民權觀察成員王浩賢批評警方濫用武力，他說，「在整個集會裏，我們見到警方的驅散行動是使用了一種無差別的武力，即使是對著和平的示威者，我們都見到警方發射催淚彈去攻擊他們。」

港媒「香港電台網站」曾持該事件的相關影片展示給數名監警會成員。報導指出，大部分的成員對此都不予理會。監警會主席梁定邦則說，如果事件屬實，情況並不理想。

據本報昨（18）日報導，議員區諾軒表示，警方12日在中信大廈的事件中，左右包夾市民，並朝市民施放催淚彈，險些讓無路可走的市民發生踩踏傷亡，在這起事件中可以發現警方當日執法力度有很大問題。區諾軒表示，將動用立法會權力及特權法徹查。

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