川習通話後風向急轉彎 央視改播中美愛情片

2019-06-19 20:12

〔中央社〕中美貿易戰開打時連續播放抗美援朝電影的央視電影頻道，在G20川習會成局後快速抽換節目表，改播敘述中美軍人抗日的愛情電影「黃河絕戀」，引起中國網民調侃。

美國總統川普（Donald Trump）18日與中國國家主席習近平通話，確定兩人將在下週大阪G20峰會期間會晤，中美貿易戰出現緩和跡象。

官媒人民日報旗下微信公眾號俠客島今天在微博發文稱，「今天上午，CCTV6電影頻道播放電影『黃河絕戀』，講述了二戰期間，美國飛行員與中國八路軍女戰士之間可歌可泣的愛情故事。」

澎湃新聞報導，查詢上周電視節目表發現，CCTV6原本在今天10點10將播出影片「我為相親狂」，但今早7點發布的節目單顯示，「我為相親狂」已被抽換，換成「黃河絕戀」。

CCTV6電影頻道今天也特別在官方微博上宣傳「今日重點推薦電影『黃河絕戀』」。文中稱，「『黃河絕戀』通過外國人的視角，生動地展示了中國人民不屈的精神。曾獲得金雞獎最佳女主角、百花獎最佳故事片等多個獎項。」

CCTV6電影頻道曾在中美貿易戰激化時連續播放「英雄兒女」、「上甘嶺」等抗美援朝電影，當時被解讀為中共官方想要在國內營造對美同仇敵愾的氛圍。

「黃河絕戀」背景是二戰時期，講述美國飛行員歐文執行任務時飛機墜落在中國境內，與中共八路軍女軍人安潔相遇相愛，一起抗日的故事。

CCTV6的大轉彎讓中國網民笑稱：「CCTV6啥時候成了中美關係晴雨表啦」、「上甘嶺上剛下來就談戀愛了」、「畫風轉變太快，我跟不上啊」。

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