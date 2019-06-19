烏克蘭總統稱「美女是國家品牌」挨轟：性別歧視才是

2019-06-19 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上任後爭議不斷，日前又發表言論，把美女當成是烏克蘭「品牌」的一部分，馬上遭到大批網友反彈，人權組織更痛批，「烏克蘭真正的品牌是性別歧視」。

澤倫斯基17日在參訪巴黎行程時表示，「遊客們總是讚美烏克蘭很漂亮，食物很美味，而且民眾還非常美麗，特別是女性。」，前身是喜劇演員的澤倫斯基繼續補充，「沒錯啊，它仍然是我們的品牌。」

不過澤倫斯基這番言論，馬上遭到當地NGO組織「烏克蘭人權信息中心」駁斥，「烏克蘭真正的品牌是性別歧視」，組織負責人佩瓊琪克（Tetyana Pechonchyk）在臉書發文指出，「總統一直在換人，但是性別歧視卻依舊存在。」，他回憶前任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）也曾在公開場合開烏克蘭女性脫衣服的玩笑。剛卸任的總統波洛申科（PetroPoroshenko）也在一次記者會上稱一名女記者「我的小寶貝」。

其他倡議團體Insight LGBTQ也聲明：「女性是人，不是一個品牌，女權就是人權！」。同時，＃Iamnotyourbrand和#Iamnotyourtourismbrand兩個標籤也在當地社交媒體形成使用流行。

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