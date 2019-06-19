媚外？中國海南整治地名 多個連鎖飯店被點迫改名

2019-06-19 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕海南省民政廳11日公佈一項政策，凡地名或企業名稱帶有「崇洋媚外」、「怪異難懂」、「刻意誇大」及「重（同）名同音」的意思，皆須改名，而目前已點名包括中國連鎖酒店集團「維也納國際酒店」在內共84個。

綜合媒體報導，民政廳根據《民政部 公安部 自然資源部 住房城鄉建設部 交通運輸部 國家市場監管總局關於進一步清理整治不規範地名的通知》，依託該省第2次全國地名普查成果，編寫了《海南省「大、洋、怪、重」不規範地名名錄》，而有了「海南省需清理整治不規範地名清單」，目前共84個。

其中，「維也納國際酒店」、「維多利亞酒店」、「凡爾賽花園」、「賽維亞海岸」、「東方凱薩酒店」及「陽光巴洛克小區」等，分別因名字使用了外國地名、人名或用外語詞漢字譯寫形式命名的地名，被認定「崇洋媚外」。

「怪異難懂」包括「大長今假日酒店」、「昌江亞西亞廣場」、「下寨市冬村委會」及「帝王花園小區」等，這些名稱因具有怪誕離奇、不符公眾認知、故弄玄虛、帶封建色彩，或外國特定涵義詞語，容易產生歧異，而被列為此類。

「中央大道」、「中華水戀小區」、「太平洋別墅」、「釣魚台別墅」等超出地理實體，使用「中央」、「中華」，或隨意使用具專屬意義詞語，被列為「刻意誇大」；而「鳳凰嶺公園」則因與崖州區鳳凰嶺同名同音，被列為「重（同）名同音」。

此外民政廳也表示，若有人對名單有異議，可以提出反映，因此維也納國際酒店位在深圳的總公司鑑於旗下海南省內15家酒店被點名，就發聲明表示，酒店名稱自2012年9月14日就經過中國國家工商行政總局商標局成功註冊，因此名單中旗下的15間酒店皆合法經營使用。

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