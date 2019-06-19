川普擁有秘密武器 外媒分析連任勝算

2019-06-19 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布將參選2020年總統大選，但他在民調上卻出現全面落後，外媒對川普尋求連任勝算進行分析。

《BBC中文網》報導，川普在近期美國三個全國民調都落後於民主黨多位參選人，連保守派媒體福斯的民調，川普都落後於前副總統拜登（Joe Biden）等人，這讓川普在推特表示「奇怪」。報導指出，從過往近70年的總統大選民調來看，初選時期或兩黨候選人尚未確定時的民調，準確度都偏低。

報導表示，對於川普可能的競選策略，馬凱特大學（Marquette University）政治學教授安扎麗（Julia Azari）分析，第一種是維持現狀，著重於讓美國繼續強大；第二種是將重點放在首次競選未觸及的議題；第三種則是攻擊競爭對手。

《CNN》則以「川普2020的秘密武器」為題指出，川普在奧蘭多造勢大會出現的大場面，說明了他不只是政治人物，更是流行文化現象，民主黨候選人在這點上無法與之匹敵，對於川普的支持者來說，他就像是一個搖滾明星，讓支持者瘋狂購買他的帽子、T恤等商品。

報導分析，在擔任總統前，川普就已經融入在文化結構之中，像是透過電視節目、八卦消息或是富豪身分，都讓川普成為全國甚至全球名人。

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