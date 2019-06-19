修訂逃犯條例喪失民心 移民台灣港人大增

2019-06-19 00:30

〔中央社〕香港百萬民眾走上街頭怒吼，反對港府修訂逃犯條例，反映出對北京當局的不信任，路透社報導，由於對中國的「一國兩制」沒有信心，近幾年已有數千港人遷居台灣。

根據台灣的官方數據，2018年有1267位香港和澳門居民取得台灣居留權，比起10年前增加一倍有餘。2014年香港民眾爭取民主普選，爆發佔領中環運動，其後兩年即出現港人移居台灣人數大增現象。

這種趨趨至今仍無減緩跡象，今年前4個月有約400港澳居民移居台灣，比一年前激增40%。

對67歲的香港居民楊秀寬（Yung Xiu Kwan，譯音）而言，港府修訂逃犯條例有如壓垮駱駝的最後一根稻草，她受夠了北京當局日益加緊掌控香港，導致公民自由權利遭侵蝕，終於下定決心要打包遷往以民主為傲的台灣展開新生活。

她16日揮舞台灣的國旗參加香港的「反送中」大遊行，她告訴路透社：「沒有了自由民主，就像是被關在監牢裡，像是住在集中營。沒有了自由，（我）寧可死。」

她又說：「台灣可以給我們自由，因為台灣有民主的選舉，憲法也捍衛民主。」

也參加16日大遊行的將近30歲香港居民麥爾文．朱（Melvin Chu）說，因為擔心政治自由遭打壓，「我和妻子明年要遷往台灣」。他說：「香港情況愈來愈糟。我們為下一代擔心。」

不願透露名字的30歲陳先生說，北京當局侵犯港人公民自由權的步伐這麼快令他驚訝，他已在2016年遷居台灣，正計畫安排父母到台灣過退休生活。他說：「感覺就像是有竊賊進了我家，因為我打不過他，最後自己被逐出家門。」

香港人要以投資方式移民台灣，必須要付出150萬港幣（台幣約600萬元）。有些年輕人因為亟盼離開香港，甚至願意在台灣服兵役。

香港立法會一位議員的32歲鄭姓助理告訴路透社：，台灣「對香港而言像座民主燈塔，它給了香港人民希望」。

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