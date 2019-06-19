遏止「快時尚」資源浪費 英國會建議徵稅

2019-06-19 00:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對「快時尚」平價服飾導致的浪費和環境衝擊，英國國會十八日發表最新調查報告，提出徵稅、強制訂出環保目標等十八項建議措施，力促政府終結快時尚造成衣服沒穿幾次就丟的「拋棄式服侍」年代，以及相關供應鍊的剝削勞工問題。

英國國會下議院「環境審計委員會」（EAC）提出的建議措施，涵蓋環境、勞動條件等層面，如向生產商徵稅每件衣服一便士，用於改善服飾回收再利用；禁止焚燒或掩埋等方式處理還能再利用或回收的庫存服飾；針對年營業額超過三千六百萬英鎊的服飾零售商制定強制環保目標；以調整稅率獎勵回收、修補、再利用，鼓勵負責任的時尚服飾公司。

該委員會主席、工黨議員克里（Mary Creagh）說，「應該強迫時尚服飾生產商清理他們造成的堆積如山浪費衣物」，並指「我們一年有三十萬噸衣服被送進垃圾焚化爐或掩埋場，令公眾震驚」，然而，政府儘管承諾致力達到零碳排，卻甘於縱容種種糟蹋環境、剝削勞工作為。

針對該會的報告，政府表示其「永續服飾行動計畫」（Sustainable Clothing Action Plan）已經針對快時尚產業制定減少碳排放量、水和資源浪費的目標，而且，設法消化這些服飾減少浪費，會比只是禁止丟棄的作法還好。

至於委員會建議徵稅以及仿效瑞典舊物維修減稅措施，鼓勵以修代買，也被政府打回票，政府表示瑞典該政策並未帶來太大改變，正在研究針對拋棄式塑膠包裝紙徵稅，而非對平價服飾。

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