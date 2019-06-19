G20川習會成局 習近平：盼美方公平對待中企

2019-06-19 00:21

〔中央社〕中國國家主席習近平今天與美國總統川普通話，確定兩人將在G20大阪峰會會晤。習近平表示，願意就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，也希望美方公平對待中國企業。

央視新聞報導，習近平18日「應約」與川普通電話。在這之前，習近平16日晚間才剛結束對吉爾吉斯與塔吉克的訪問回到北京。

根據央視新聞，習近平在通話中指出，近一段時間來，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益。中美合則兩利、鬥則俱傷。雙方應該按照達成的共識，在相互尊重、互惠互利基礎上，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

他表示，中美作為全球最大的兩個經濟體，要共同發揮引領作用，推動20國集團（G20）大阪峰會達成積極成果，為全球市場注入信心和活力。他願意和川普在G20領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。

習近平強調，在經貿問題上，雙方應透過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切。中方也希望美方公平對待中國企業。他同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。

央視新聞指出，川普在通話中表示，期待與習近平在G20領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和雙方共同關心的問題進行深入溝通。

川普說，美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。

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