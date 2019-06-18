「一國兩制」不斷被北京侵蝕 數千香港民眾逃來台灣

2019-06-18 22:54

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕路透18日報導，香港政府近日強推可將犯罪嫌疑人引渡至中國受審的「送中條例」，再度激起香港民眾對「一國兩制」遭破壞、走樣的擔憂和畏懼。在反對修訂《逃犯條例》的示威遊行場合，許多香港民眾揮舞著中華民國的國旗，同時打定主意要離開香港、逃往台灣。

67歲的香港居民關蓉秀（Yung Xiu Kwan，音譯）17日在「反送中」集會上揮舞著中華民國的國旗，指出「台灣擁有民主選舉和保障民主的憲法」，由於她無法生活在沒有自由和民主、宛如監獄和集中營的地方，所以已經決定到台灣展開新生活，現在正在收拾家當。

年近30歲的朱默文（Melvin Chu，音譯）說，香港的情況愈來愈糟，我們很擔心下一代，「明年我會和妻子一起搬到台灣」。統計顯示，香港與澳門地區去年移居台灣的人數達1267人，足足是10年前的兩倍多；光是今年1月到4月，就有約400人移民台灣，人數又比去年增加了40％。

報導指出，香港2014年爆發雨傘運動後，港澳地區居民開始大舉移民台灣，移民人數近兩年更是持續飆升；在數千名移居台灣的香港人心中，他們離開香港最根本的原因是畏懼中國對香港的侵略與統治，對「一國兩制」失去信心，以及對喪失公民自由的灰心。

據報導，為了獲得居留台灣的資格，許多香港民眾付出150萬港幣（約600萬台幣）的代價；其中不乏許多36歲以下的香港青年，取得居留資格後還必須在台灣服義務兵役。與此同時，也有許多香港富豪已將資產移往海外，準備隨時離開香港。

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