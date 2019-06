中共官媒稱「香港父母譴責美國干預」 葛來儀批：慣性撒謊

2019-06-18 22:15

〔即時新聞/綜合報導〕中共中央宣傳部主辦的全國性英文報紙《中國日報》(China Daily)17日刊載的報導指出,香港父母16日走上街頭,呼籲美國政客不要干涉香港特區的引渡修正案及其內政,還誤導香港年輕人。葛來儀在推特上轉發該篇文章,斥責中國「說謊」!

香港政府日前因欲強行修訂「逃犯條例」,引發國內外強烈的反彈聲浪,香港市民分別在9、12和16日上街頭抗議,要求撤回惡法;《中國日報》17日發布1篇名為〈香港父母反對美國干預〉的報導,聲稱香港家長16日走上街頭,要美國官員「不要干涉特區的引渡修正案和其內政」,且香港10所高等教育機構的校長聯合發表聲明,呼籲各方保持冷靜,注意自己和他人的安全;另外,該報導嚴詞批判外國勢力和香港部分黨派勾結,煽動該市的年輕人參加非法集會,使示威遊行最終變成暴力衝突。

葛來儀18日在她的推特附上該篇報導的連結,諷「中共捍衛自身利益的程度確實令人難以置信,向人民撒謊更是司空見慣。」

The extent to which the CCP will go to defend its interests is truly incredible. Lying to their own people is commonplace. https://t.co/q94mJIMxrT