中共官媒稱「香港父母譴責美國干預」 葛來儀批：慣性撒謊

2019-06-18 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央宣傳部主辦的全國性英文報紙《中國日報》（China Daily）17日刊載的報導指出，香港父母16日走上街頭，呼籲美國政客不要干涉香港特區的引渡修正案及其內政，還誤導香港年輕人。葛來儀在推特上轉發該篇文章，斥責中國「說謊」！

香港政府日前因欲強行修訂「逃犯條例」，引發國內外強烈的反彈聲浪，香港市民分別在9、12和16日上街頭抗議，要求撤回惡法；《中國日報》17日發布1篇名為〈香港父母反對美國干預〉的報導，聲稱香港家長16日走上街頭，要美國官員「不要干涉特區的引渡修正案和其內政」，且香港10所高等教育機構的校長聯合發表聲明，呼籲各方保持冷靜，注意自己和他人的安全；另外，該報導嚴詞批判外國勢力和香港部分黨派勾結，煽動該市的年輕人參加非法集會，使示威遊行最終變成暴力衝突。

葛來儀18日在她的推特附上該篇報導的連結，諷「中共捍衛自身利益的程度確實令人難以置信，向人民撒謊更是司空見慣。」

The extent to which the CCP will go to defend its interests is truly incredible. Lying to their own people is commonplace. https://t.co/q94mJIMxrT — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） 2019年6月18日

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