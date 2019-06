川普將正式宣布競選連任 造勢晚會門票銷售一空

2019-06-18 22:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普美東時間18日晚間8點,將在佛羅里達州奧蘭多市舉行造勢晚會,並將宣布正式開始投入總統大選,造勢會場週邊早已擠得水洩不通。

川普在推特上發文表示,現在整個奧蘭多市都進入「狂野」的狀態,並指共和黨的士氣處於歷史最高點,川普還不忘指出「這些假新聞都沒有報導」。

綜合外媒報導,造勢晚會2萬張的門票已全部售出。而沒有買到票的支持者,則必須要在場外透過大螢幕關注。數百名支持者提前到場,他們帶來了椅子、帳篷等露營裝備過夜。許多支持者表示,牠們最關切的是經濟、移民和安全問題。對於民主黨總統候選人的看法,有部分支持者表示,不希望美國成為社會主義國家。

不過,並非所有出現在這裡的人都是「川粉」。來自各地的抗議人士,也藉此表達訴求。

當地電視台「WFTV9」報導指出,此次集會預料會對當地交通帶來負擔,多條道路將會進行管制。奧蘭多國際機場的官員也提醒,當日要搭乘飛機的旅客應提早出門。

根據《美國之音》報導,雖然自從90年代中開始,無論是議員或是州長選舉都由共和黨拿下,但在總統大選中,該州被視為是全美最大的「搖擺州」,輸贏的得票差距非常些微。2016年川普以1個百分點的差距,擊敗民主黨拿下該州。

The Fake News doesn’t report it, but Republican enthusiasm is at an all time high. Look what is going on in Orlando, Florida, right now! People have never seen anything like it (unless you play a guitar). Going to be wild - See you later!