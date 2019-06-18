川普將正式宣布競選連任 造勢晚會門票銷售一空
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數百名川普支持者提前到場，帶來椅子、帳篷等露營裝備準備熬夜奮戰。（美聯社）

數百名川普支持者提前到場，帶來椅子、帳篷等露營裝備準備熬夜奮戰。（美聯社）

2019-06-18 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普美東時間18日晚間8點，將在佛羅里達州奧蘭多市舉行造勢晚會，並將宣布正式開始投入總統大選，造勢會場週邊早已擠得水洩不通。

川普在推特上發文表示，現在整個奧蘭多市都進入「狂野」的狀態，並指共和黨的士氣處於歷史最高點，川普還不忘指出「這些假新聞都沒有報導」。

綜合外媒報導，造勢晚會2萬張的門票已全部售出。而沒有買到票的支持者，則必須要在場外透過大螢幕關注。數百名支持者提前到場，他們帶來了椅子、帳篷等露營裝備過夜。許多支持者表示，牠們最關切的是經濟、移民和安全問題。對於民主黨總統候選人的看法，有部分支持者表示，不希望美國成為社會主義國家。

不過，並非所有出現在這裡的人都是「川粉」。來自各地的抗議人士，也藉此表達訴求。

當地電視台「WFTV9」報導指出，此次集會預料會對當地交通帶來負擔，多條道路將會進行管制。奧蘭多國際機場的官員也提醒，當日要搭乘飛機的旅客應提早出門。

根據《美國之音》報導，雖然自從90年代中開始，無論是議員或是州長選舉都由共和黨拿下，但在總統大選中，該州被視為是全美最大的「搖擺州」，輸贏的得票差距非常些微。2016年川普以1個百分點的差距，擊敗民主黨拿下該州。

  • 美國總統川普18日將在佛羅里達州奧蘭多市舉行造勢晚會，並將宣布正式開始投入總統大選。（美聯社）

    美國總統川普18日將在佛羅里達州奧蘭多市舉行造勢晚會，並將宣布正式開始投入總統大選。（美聯社）

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