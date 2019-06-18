不是監獄？ BBC探新疆「再教育營」 記者：越看越不對勁

2019-06-18 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國《BBC》近日罕見獲得許可，進入新疆「再教育營」採訪。中國當局想藉此澄清這些地方是「培訓學校」而不是「監獄」，但《BBC》記者表示，他們被安排參觀的場地明顯經過佈置，越深入訪問，就越發現許多「不能說的秘密」。

根據《BBC》今日在官網公開的一段12分鐘長的影片，中國當局近日開放外國媒體進入「再教育營」採訪。畫面中的學員在鏡頭面前展現舞蹈、歌唱等才藝，官員也安排記者拍攝學員畫畫的畫面，營造歌舞昇平的感覺。

幾位幹部異口同聲強調，這裡是培訓中心，而非監獄。然而隨著記者越深入探訪，就越覺得不對勁，得到的問題比解答還多。

被問到進入「再教育營」的原因，學員和幹部的回答幾乎一樣。一名學員表示，因為以前法律意識單薄，被「極端思想」感染，後來有人告訴他，可以進「這麼好的學校」轉化自己的思想，所以才自願進來。採訪過程中，有多名官員在一旁監視，只要學員一講錯話，就會被指正。

《BBC》記者拍下了學員的受訓過程，學員必須長時間學習普通話，接受效忠共產黨的口號，並改變原來的宗教與文化認同。上完課後要集中住宿，每週只有一晚能回家。他們待在「再教育營」時間可能只有幾星期，也可能長達好幾年，回家之日，遙遙無期。

《BBC》比對衛星照片，發現他們被安排參觀的場地似乎事先經過整理。原本的照片中設有圍籬、鐵絲網和監視塔，但採訪時通通沒了，空蕩蕩的操場也加裝籃球場等設施。當《BBC》想要自行採訪「再教育營」未經粉飾的地方時，馬上就被幹部阻止。

一位曾經待過「再教育營」，現居在哈薩克的前學員表示，她只是因為手機安裝了WhatsApp通訊軟體，就被強制送到「再教育營」接受思想改造。她透露，如果有記者要去採訪，幹部都會事先警告學員不要亂講話，否則會被轉到環境更惡劣的地方。

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