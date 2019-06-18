林鄭道歉 港星杜汶澤霸氣回：市民訴求一個都不能少！

針對香港特首林鄭月娥道歉，港星杜汶澤在臉書上抨擊，「道歉要有誠意！市民訴求一個都不能少！」。（翻攝自杜汶澤 喱騷 chapman to’s late show粉絲頁）

2019-06-18 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕因為《逃犯條例》修訂所帶來社會的紛爭，香港特首林鄭月娥今日下午4時於政府總部召見媒體，公開為修法一事道歉，但會上並未正面回應港府是否「撤回」條例。港星杜汶澤在臉書上抨擊林鄭月娥，「道歉要有誠意！市民訴求一個都不能少！」

林鄭月娥自上週六（15日）宣布暫緩修例後一直未有公開露面，在今日才在政總公開對媒體發表談話，承認要為推行修例上的不足負上極大責任，因此她向每一位香港市民真誠道歉。

不過對於關鍵的問題，例如是否「撤回」條例、要不要追究施暴警察等問題，林鄭月娥仍沒有一個清楚的回應與表態。一向關心時事、敢怒敢言的港星杜汶澤稍早在臉書上痛批，「她無正面回應，只是說立法會已經暫停有關工作。講白了就是：沒 正 式 撤 回！」。

杜汶澤指出，「二百萬人加一條人命，先迫使妳道歉，但道歉可不可以有點誠意」，質疑事已至此，林鄭月娥卻仍在閃躲。他強調，「人民的訴求，包含妳的問責下台、收回釋放612被捕示威人士、收回暴動屬性、追究警察暴行，一個都不能夠少！」

對於杜汶澤霸氣回應，網友紛紛回應「又在浪費大家時間」、「連躬也不鞠」、「五大訴求交白卷」，顯示香港網友對林鄭月娥道歉的說法仍不買單。

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