囧！引擎失效以為沒油 機長要乘客從2000公尺高跳機逃

2019-06-18 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲日前出現一起離奇飛安意外，一架小型飛機起飛後不久，機長發現一個油箱燃料不足，導致發動機失效，立刻要求機上的4名乘客跳機逃生，乘客被迫在約1981公尺的高度跳傘，在乘客紛紛跳機後，機長成功重啟引擎，落地後發現另一側油箱其實還剩有110升的燃料。

根據澳媒《ABC NEWS》報導，澳大利亞運輸安全局（ATSB）近期發布一份飛安調查報告，今年2月3日一架從阿丁格（Aldinga）起飛的塞斯納小飛機（Cessna 206），機內載著4名準備跳傘的乘客，不料飛機在抵8000英呎（約2438公尺）高的空中時，突然發現一個油箱燃料用盡，導致發動機失效，機長試圖重啟失敗，此時飛機高度已經降至6500英尺處（約1981公尺）。

機長當機立斷，緊急要求機上4名跳傘客直接跳機逃生，在乘客紛紛跳傘而出後，機長企圖以滑翔的方式返回機場，不過在5000英呎（約1524公尺）高空時，發動機再次啟動，成功著陸，落地後機長赫然發現，儘管右側油箱已經全空，但左側還剩存有110升的燃料。

ATSB強調這是一起嚴重的飛安事件，認為機長因在駕駛艙內各種無線電通訊以及高工作量而分心，報告總結表示，給飛行員對燃油系統保持警惕的警告，建議飛行前確保恰當的油箱被選用，可以避免飛行員在高負荷工作量期間中面臨油量耗竭問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法