全球核彈頭總數下滑 「強國」卻在增加

2019-06-18 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國裁軍研究所（UNIDIR）主任德萬（Renata Dwan）日前指出，目前「全球使用核武器的風險」達到了二次世界大戰以後的最高水平，全球核子對抗態勢逐漸升高。根據美國國防新聞週刊（DefenseNews）報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）發布了2019年，關於全球軍備、裁軍跟國際安全的年度報告，並對各國核彈頭數量進行估算。

據估計，截至2019年1月，全球核彈頭總數從去年同期的14465枚下降到13865枚，而全球共9個國家持有核武：美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列和北韓。

該報告稱，美國、俄羅斯是全球唯二削減核彈頭的國家，根據《新削減戰略武器條約》，分別削減了265枚和350枚核彈頭，而英國、中國、巴基斯坦、北韓和以色列的核彈頭數量不降反增。SIPRI的執行委員會主席，同時也是前聯合國副祕書長的楊．艾里亞森（Jan Eliasson）指出，「儘管核彈頭的總數有所減少，但擁有核武的國家仍繼續使核武器越來越現代化」。

根據美國「2018年核態勢評估報告」，美國將不再削減核武器，而是在研發新型核武器的同時，對現有核武庫存進行升級。美國將把重點擺在低當量的核彈頭，提供他們更多核打擊選項。而俄國為因應美國常規軍力的優勢，則是更依賴發展非戰略核武的潛射能力，SIPRI的報告中指出，俄羅斯部署大約4330枚核彈頭，其中約1830個是非戰略性核彈。

SIPRI報告也稱，中國估計有290枚核彈頭，且中國致力提升其數量，改善對抗核打擊的能力。而除了中國外，印度估計有130到140枚核彈頭、巴基斯坦估計有150到160枚核彈頭、北韓估計有20到30枚核彈頭，3國與2018年相比，都增加了10到20枚彈頭。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法