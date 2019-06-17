反送中》緩修逃犯條例好難堪 香港建制派選情不利

2019-06-17 23:58

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港政府十五日宣布暫緩修訂可將犯罪嫌疑人引渡到中國等地受審的「逃犯條例」（送中條例），讓親北京的香港「建制派」人士感到難堪。有人私下抱怨，香港特首林鄭月娥和港府此舉，可能不利於建制派在今年十一月與明年九月舉行的區議會選舉及立法會選舉的選情。這些不滿的當權派人物向《南華早報》透露，他們當天曾和林鄭閉門密商，有人發言抨擊林鄭，「至少一人差點飆淚」。

南早十六日報導，立法會共七十席，親中的建制派佔四十三席。近數月來，建制派議員強力護航逃犯條例修正案，十五日與林鄭在特首官邸「香港禮賓府」密談時，林鄭當面對自己令建制派盟友「失望」而道歉。一名出席議員描述，他們「滿肚子怨言，有些還當面指責她」。

據了解，抗爭民眾與警方十二日爆發嚴重衝突後，林鄭就和若干建制派政黨的黨魁密商，但部分人士不滿她未事先告知，就逕自宣布緩修。消息人士說，林鄭坦承（十二日）決定繼續推動修法時，「其實就是白費力氣」。但她十五日在記者會上被問到，緩修的決定是否會讓原本力挺她的建制派感覺像傻子時，林鄭只說，對建制派在整個過程中給予的強力支持深表感謝。

前述立法會議員認為，此事讓林鄭與建制派的關係受損。建制派的商界人士起初就對修法冷淡以對，在北京當局及駐港聯絡辦公室（中聯辦）五月間遊說後，才轉而支持林鄭及修法。消息人士指稱，建制派主要擔心林鄭的「髮夾彎」恐影響他們在區議會及立法會的選情，重創他們在選民心目中的信任和聲望，使選情雪上加霜。

港府高層評估，儘管獲得部分建制派團體支持，但該案在立法會表決時，仍未掌握足夠票數，因此暫緩。此前針對區議會選舉的民調數據顯示，支持修法的建制派政黨的支持度低迷。建制派最大黨「民主建港協進聯盟」立法會議員梁志祥坦承，該黨正面臨向其支持者解釋林鄭緩修決策的挑戰；若修法通過，原可證明民眾的疑慮不過是泛民主派人士製造恐懼，如今修法前途未卜，對建制派不利。

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