緬甸推行羅興亞穆斯林種族隔離政策 聯合國揚言斷援助

2019-06-18 00:26

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國衛報十七日報導，聯合國駐緬甸辦公室警告，為避免淪為緬甸政府的羅興亞穆斯林「種族隔離政策」的幫兇，將取消若開邦的國內流離失所者（IDP）安置營的援助，除非這些封閉性的安置營出現根本改變。

報導說，聯合國緬甸駐地協調官奧斯特比（Knut Ostby）本月六日致函緬甸社福部長溫密埃（Win Myat Aye），指稱從現在起，聯合國的援助只有在「行動自由的基本議題出現實質進展」才會提供，奧斯特比說，緬甸政府當前的政策有鞏固種族隔離的風險。

二〇一二年緬甸若開邦爆發嚴重的種族衝突，造成約十二萬八千名家園被毀的羅興亞與克密（Kaman）族穆斯林被安置於環境骯髒、行動自由嚴重限制的ＩＤＰ營，二〇一七年緬甸政府同意接受前聯合國秘書長安南領導的一個委員會建議，承諾關閉ＩＤＰ營。相關建議為，以自願與協商方式，重新安置國內流離失所者，使其得以從事生計活動，若可能，在原村附近進行安置。

然而，聯合國的內部報告，以及在地的人道救援組織的描述顯示，重被安置的羅興亞人的生活條件仍然悲慘，他們的基本人權，尤其是行動自由與獲取生計幾乎全被剝奪。該信函指出，那些被關閉的舊營以及新建安置營同樣令人無法獲取「基本服務」或「生計機會」。一名駐緬甸聯合國官員說：「政府計畫在舊營據點或附近興建永久住宅，明確顯示種族隔離式的區隔將是永久性的，因此跨越持續支持安置營的紅線」。

羅興亞人是遭遇長久迫害的緬甸少數族群之一，在二〇一二年的種族衝突後，二〇一六年十月與二〇一七年八月再度爆發血腥衝突，後者造成八十萬人逃難至孟加拉，估計約五十萬人仍留在緬甸。

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