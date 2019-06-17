反送中》暫緩不是撤銷！ 紐時：北京會耐心等待下次立法機會

2019-06-17 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港近期爆發反送中抗議遊行，隨著特首林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修訂，《紐約時報中文網》評論，這削弱了習近平的鐵腕形象。推遲不等於撤銷，北京很可能會耐心等待下一次推動立法的機會。

根據《紐約時報中文網》報導，自從1997年香港回歸以來，北京政府使用了許多強硬手段，試圖讓香港「融入」中國，這場示威活動不但顯示出這些手段效果不佳，中國專家布蘭契特（Jude Blanchette）更直言：「這對習近平來說是一次失敗」。

中國官媒把香港政府暫緩修法，形容為「得到北京支持後，經過深思熟慮做出的決定」，而不是「退讓」。但布蘭契特也表示，香港此舉還是削弱了習近平完美強大的領導人形象。

加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）指出，務實的領導者，會在政策成本過高時調整政策。從習近平對香港反送中遊行後的態度，可以看出他究竟是像毛澤東一樣，是個強硬的意識形態倡導者，還是更接近鄧小平、江澤民、胡錦濤等務實主義者。

儘管港府宣布暫緩《逃犯條例》，但反而加深香港民眾的擔憂。報導指出，習近平很少讓步或妥協，專家表示，讓步很可能只是暫時的，「暫緩」並不等於「撤銷」，北京可能會讓林鄭月娥負起處理不當的責任，同時耐心等待下一次推動立法的機會。

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