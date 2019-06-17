高速公路開48公里 特斯拉駕駛一路睡

2019-06-17 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國又發生1起「放手自駕」特斯拉事件，1名駕駛尚恩（Shawn Miladinovich）在加州405號高速公路行駛時，撞見隔壁行駛特斯拉的駕駛似乎睡著了，驚慌失措的他立即通知巡邏隊，並把這幕錄下、傳上網，引發網友熱議。

綜合外媒報導，車水馬龍的加州405號高速公路上，日前發生1起「駕駛熟睡，放手讓車自駕」事件，目擊者是隔壁車道的1名男子尚恩，他從聖克萊門特開到聖佩德羅的途中發現這名熟睡駕駛，連忙通知高速公路巡邏隊。

不過，尚恩開了30英哩（約48公里）後發現，這名駕駛「還在睡」，他便驚恐的將男子行徑錄下，並表示，「雖然看過自動駕駛的報導，但還是不敢相信這一切正在我眼前發生」。

尚恩表示，他發現熟睡駕駛的方向盤上綁著一些小東西，他認為這些東西「如果不小心掉下來」，這台特斯拉便會以超過100公里的時速撞上其它車輛。

美國聯邦公路安全部門認可的駕駛員輔助技術（車輛可以自動化完成行車任務），共有6個級別，特斯拉的自駕功能大約在2級和3級。

特斯拉的自動化級別，會要求駕駛員必須「隨時準備好」，並手握方向盤控制車輛，不過影片中這名駕駛不但沒將手放在方向盤上，還在行駛中熟睡，讓不少網友看完影片，直呼「好危險」。

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