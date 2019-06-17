名牌衣服不穿第2次！ 梅根超奢侈 王室專家：民眾不會喜歡

2019-06-17 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子的王妃梅根（Meghan Markle）5月生下小王子，從和哈利熱戀、結婚到產子，她的一舉一動都受到外界熱烈關注。最近，一名前王室記者透露，梅根一直維持著奢侈的消費習慣，同一件衣服幾乎不會穿第2次，她建議梅根應該改變這點，否則不會受到民眾歡迎。

根據《太陽報》報導，已故王妃黛安娜的密友、67歲的前王室記者邦德（Jennie Bond）接受訪問透露，梅根婚後一直沒有改掉當明星時奢侈的消費習慣，她經常購買知名品牌服飾，但同一件衣服幾乎不會出現第2次。懷孕時，孕婦裝都是名設計師的作品，全部加起來超過50萬英鎊（約新台幣1982萬元）。

今年她訪問摩洛哥期間，短短3天就購買了超過10萬英鎊（約新台幣396萬元）的服裝，光是其中一件Dior禮服就價值9萬英鎊（約新台幣356萬）。小王子亞契出生前幾週，梅根和哈利一起在一間五星級飯店度假，花費約3.3萬英鎊（約新台幣133萬）。

邦德指出，儘管梅根很富有，但她已經是王室成員了，公眾不會喜歡她這樣天天花大錢的生活方式。邦德建議梅根應該注意，別再繼續用「明星化」的方式生活。

邦德也表示，其實和當年的黛安娜王妃相比，梅根顯得更為獨特、成熟。邦德說：「她比黛安娜更清楚自己在王室中扮演的角色，她知道自己該支持哪些議題，對大眾來說也更具有說服力。」

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