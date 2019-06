印度蓄水池突然倒塌 20多工人受困已知3死

2019-06-17 19:59

〔即時新聞/綜合報導〕印度班加羅爾(Bengaluru)今天發生一起嚴重的工安事故,當時工人們正在蓄水池內進行維修工程,沒想到建造中的水箱卻突然倒塌,造成3人死亡,20多人輕重傷。

綜合外媒報導,當時約有30多名工人在約4層樓高的蓄水池工作,工人們戴著頭盔,但沒有身穿防護服。意外發生時,蓄水池的天花板突然坍塌,工人們躲避不及,受困在坍塌的蓄水池中。

警消及醫護人員第一時間趕往現場救援,20多人陸續獲救,其中至少有6人重傷,另有3人死亡。這個蓄水池為班加羅爾供水與排水委員會(BWSSB)所有,事故發生後,BWSSB的2名負責人和卡納塔卡邦(Karnataka)農業部長高達(Krishna Byre Gowda)都趕到現場關切。

根據警方初步調查,支撐蓄水池內部的支柱有裂縫,警方推測這是坍塌的主因,詳細的調查結果有待警方進一步釐清。

這是近2個月以來,班加羅爾發生的第2起建築物坍塌事件。4月5日,班加羅爾北部郊區,一個建築中的立體停車場倒塌,造成2名建築工人被壓死。

