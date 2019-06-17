印度蓄水池突然倒塌 20多工人受困已知3死

2019-06-17 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度班加羅爾（Bengaluru）今天發生一起嚴重的工安事故，當時工人們正在蓄水池內進行維修工程，沒想到建造中的水箱卻突然倒塌，造成3人死亡，20多人輕重傷。

綜合外媒報導，當時約有30多名工人在約4層樓高的蓄水池工作，工人們戴著頭盔，但沒有身穿防護服。意外發生時，蓄水池的天花板突然坍塌，工人們躲避不及，受困在坍塌的蓄水池中。

警消及醫護人員第一時間趕往現場救援，20多人陸續獲救，其中至少有6人重傷，另有3人死亡。這個蓄水池為班加羅爾供水與排水委員會（BWSSB）所有，事故發生後，BWSSB的2名負責人和卡納塔卡邦（Karnataka）農業部長高達（Krishna Byre Gowda）都趕到現場關切。

根據警方初步調查，支撐蓄水池內部的支柱有裂縫，警方推測這是坍塌的主因，詳細的調查結果有待警方進一步釐清。

這是近2個月以來，班加羅爾發生的第2起建築物坍塌事件。4月5日，班加羅爾北部郊區，一個建築中的立體停車場倒塌，造成2名建築工人被壓死。

#BIGNEWS: Under-construction water tank collapses in Jogappa layout, #Bengaluru. 4 people suspected to be trapped under debris, rescue efforts underway. pic.twitter.com/OgN4pIn4GY — NEWS9 （@NEWS9TWEETS） June 17, 2019

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