打破憲法？ 川普暗指總統生涯「不止兩任期」

2019-06-17 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕明年美國總統大選「前哨戰開打」，73歲的美國總統川普，將在明（18）日在奧蘭多舉辦「宣布競選連任」集會。川普昨日在推特表示，「6年後，美國變得再度偉大時，我將要離開美麗的白宮，難道人們不會要求我在任更久嗎？」暗指他的總統生涯可能「不止兩個任期」。

綜合外媒報導，美國福斯新聞頻道（Fox News）今（17）日民調顯示，川普獲得39%的支持率，前美國副總統拜登（Joe Biden）則以49%支持率領先川普，資深聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）也以49%支持率並列勁敵。

這項民調結果打臉川普昨日的推特發文，川普表示，「6年後，美國變得再度偉大時 ，我將要離開美麗的白宮，難道人們不會要求我在任更久嗎？」

1951年美國憲法第22條修正案規定，總統任期不得超過2屆，此修正案通過後，使小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）成為美國唯一擔任過4屆任期的總統。

川普也多次在集會展現「打破總統的任期限制」的雄心，今年4月他在一次集會上表明，至少要在白宮「幹10至14年」，今年3月也曾讚賞中國國家主席習近平「廢除任期限制」，川普表示，「或許，我們不久的將來也要取消任期限制。」

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